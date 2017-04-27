Обращение участников XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана

2017 год стал началом новой эпохи – старта Третьей модернизации, создания новой модели экономического роста Казахстана.
Конституционная реформа сформировала общественно-политические условия для решения этих задач.
Модернизация общественного сознания является закономерной и объективно необходимой, придает целостность всей стратегии развития Казахстана.
Духовная модернизация общества должна опираться на лучшие традиции и национально-культурные корни.
Конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности должны стать органичными чертами всего народа Казахстана и каждого из нас в отдельности.
Мы будем продвигать культ знания как самый фундаментальный фактор успеха.
Сессия Ассамблеи народа Казахстана поддерживает идею о том, что только эволюционное развитие дает шанс на процветание. Это должно стать принципом общественного развития и внутренним убеждением каждого гражданина.
Эти подходы станут основой модернизации общественного сознания.
Ассамблея народа Казахстана примет самое активное участие в реализации повестки дня на ближайшие годы.
Внутреннее стремление к обновлению как ключевой принцип нашего развития определяет единство наших целей, общность ценностей и силу общественного согласия.
Успеха добьется лишь та нация, которая повысит конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей.
Мы призываем казахстанцев принять активное участие в реализации поставленных задач.
Мы уверены, что стабильность, единство и согласие станут основой и главным условием успешного достижения целей экономической, политической и духовной модернизации общества!
Алға, Қазақстан!