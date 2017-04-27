Обращение участников XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана Сессия Ассамблеи народа Казахстана, г. Астана, 26 апреля 2017 года

2017 год стал началом новой эпохи – старта Третьей модернизации, создания новой модели экономического роста Казахстана.



Конституционная реформа сформировала общественно-политические условия для решения этих задач.



Модернизация общественного сознания является закономерной и объективно необходимой, придает целостность всей стратегии развития Казахстана.



Духовная модернизация общества должна опираться на лучшие традиции и национально-культурные корни.



Конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности должны стать органичными чертами всего народа Казахстана и каждого из нас в отдельности.



Мы будем продвигать культ знания как самый фундаментальный фактор успеха.



Сессия Ассамблеи народа Казахстана поддерживает идею о том, что только эволю­ционное развитие дает шанс на процветание. Это должно стать принципом общественного развития и внутренним убеждением каждого гражданина.



Эти подходы станут основой модернизации общественного сознания.



Ассамблея народа Казахстана примет самое активное участие в реализации повестки дня на ближайшие годы.



Внутреннее стремление к обновлению как ключевой принцип нашего развития определяет единство наших целей, общность ценностей и силу общественного согласия.



Успеха добьется лишь та нация, которая повысит конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей.



Мы призываем казахстанцев принять активное участие в реализации поставленных задач.



Мы уверены, что стабильность, единство и согласие станут основой и главным условием успешного достижения целей экономической, политической и духовной модернизации общества!



Алға, Қазақстан!