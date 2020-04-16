​Обращение в Конституционный совет

Спикер Сената Дарига Назарбаева обратилась в Конституционный совет с просьбой дать официальное толкование пункта 3 статьи 61 Конституции РК, где, в частности, прописано, какие законы вправе издавать Парламент.

В обращении говорится, что в целях недопущения регулирования подзаконными правовыми актами общественных отношений, которые могут регулироваться только законами, необходимо установить четкий правовой смысл конституционных норм, посвященных определению предмета регулирования законов, в связи с чем имеется настоятельная необходимость в официальном толковании.

Пунктом 3 статьи 61 Конституции РК предусмотрено, что Парламент вправе «издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся перечисленных в подпунктах 1) – 11) крупных групп вопросов. А «все иные отношения регулируются подзаконными актами».

В связи с этим Сенат просит разъяс­нить, являются ли все общест­венные отношения, касающиеся воп­росов, перечисленных в подпунктах 1) – 11) пункта 3 статьи 61 Конституции РК, например, правосубъектности физических и юридических лиц, режима собственности и иных вещных прав, вопросов судоустройства и судопроизводства и т. д., «важнейшими общественными отношениями», а общественные отношения, не относящиеся к вопросам, предусмот­ренным в пунктах 1) – 11), – «всеми иными отношениями».

Также в обращении Сенат просит истолковать, вытекает ли из пункта 3 статьи 61 Конституции РК, что в Рес­публике Казахстан подлежат правовому регулированию все возможные общественные отношения, в том чис­ле и те, которые являются предметом иных социальных и технических регуляторов (мораль, национальные, деловые и профессиональные традиции и обычаи, религия, стандарты, технические регламенты и т. д.)?

Кроме того, сводятся ли «важнейшие общественные отношения», названные в Конституции, к «однородным важнейшим общественным отношениям» и «комплексным по своему характеру общественным отношениям», упоминаемым в Законе Республики Казахстан «О правовых актах»?

Поднят вопрос и о том, что понимается под термином «подзаконный акт», который в Конституции РК употребляется только в пункте 3 статьи 61 и не раскрывается ни в Конс­титуции, ни в других нормативных правовых актах?

Кроме того, спикер Сената Дарига Назарбаева интересуется, являются ли «подзаконные акты», названные в пункте 3 статьи 61 Конституции РК, только «подзаконными нормативными правовыми актами», под которыми подпункт 5) статьи 1 Закона РК «О правовых актах» понимает «иные, не являющиеся законодательными актами, нормативные правовые акты, издаваемые на основе и (или) во исполнение и (или) для дальнейшей реализации законодательных и иных вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов», или понятие «подзаконные акты» в конс­титуционной норме включает также правовые акты ненормативного характера (правоприменительные)?

Также в обращении указан вопрос о том, как при разделении регулируе­мых общественных отношений на «важнейшие» и «все иные» должна проводиться грань между предметом регулирования (кругом регулируемых общественных отношений) законов и подзаконных правовых актов. В частности, должна ли предметная сфера регулирования подзаконного нормативного правового акта, издающегося на основании и во исполнение закона, определяться главным образом предметной сферой закона и быть тесно с ней связанной, и могут ли подзаконные акты содержать нормы, выходящие за пределы норм закона, то есть содержать нормы, направленные на создание новых прав и обязанностей, не предусмотренных в законе, на основе которого он был издан?

Представителем от Сената Парламента РК в конституционном производстве определен секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Канатбек Сафинов.