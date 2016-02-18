В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законности, предупреждения правонарушений, а также обеспечения общественной безопасности, обращаем внимание участников избирательного процесса на следующие нормы законодательства, касающиеся проведения предвыборных мероприятий.
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан № 3/;83 от 20.01.2016 г., завтра, 20 февраля 2016 года, начинается предвыборная агитация, которая закончится в 24 часа 18 марта 2016 года.
По выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан предвыборная агитация, согласно Календарному плану, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан № 3/;82 от 20.01.2016 г., начинается 24 февраля и заканчивается в 24 часа 18 марта 2016 года.
Предвыборная агитация – это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата (пункт 1 статьи 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», далее – Конституционный закон).
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Конституционного закона предвыборная агитация может проводиться через средства массовой информации, путем выпуска и (или) распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. Предвыборная агитация также может осуществляться посредством публичных предвыборных мероприятий, проводимых в установленном законодательством порядке и не запрещенных Конституционным законом (собраний и встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций и иных публичных мероприятий).
При этом Конституционный закон обязывает средства массовой информации осуществлять объективное освещение выборной кампании кандидатов, политических партий, воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата, политической партии.
Предвыборные программы политических партий и кандидатов в депутаты маслихатов не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований (статья 29 Конституционного закона).
Отмечаем, что Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» интернет-ресурсы отнесены к средствам массовой информации.
Соответственно, предвыборная агитация в Интернете должна проводиться с учетом требований, установленных для средств массовой информации.
В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации обязаны указывать организацию, проводившую опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.
Опубликование в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.
Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении для голосования.
Следует отметить, что в последнее время в ходе избирательных кампаний отдельными лицами практикуется организация на различных интернет-ресурсах онлайн-голосований (онлайн-опросов) и публикации их результатов.
Поскольку подобные действия имеют все признаки опроса общественного мнения, на них в равной мере распространяются изложенные выше требования пункта 9 статьи 28 Конституционного закона.
В ходе проведения публичных предвыборных мероприятий происходит выражение общественных, групповых или личных интересов, формами которого являются собрания, митинги, шествия и демонстрации.
Порядок организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций регулируется Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» (далее – Закон).
Данный Закон направлен на реализацию конституционного права граждан на мирные собрания, обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан, в связи с чем массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов, в специально отведенных для этого местах, с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.
Учитывая это, вне закрытых помещений публичные предвыборные мероприятия, перечисленные в подпункте 2 пункта 3 статьи 27 Конституционного закона, должны проводиться в порядке, установленном Законом.
Пунктом 9 статьи 27 Конституционного закона запрещено проведение ненадлежащей предвыборной агитации.
Ненадлежащей предвыборной агитацией считается проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании.
Согласно пункту 1 статьи 27 Конституционного закона иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую и (или) способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах.
Финансирование выборов в республике со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства, какое бы то ни было прямое или косвенное их участие в финансировании выборов в республике запрещаются (пункт 3 статьи 33 Конституционного закона).
С момента объявления (назначения) выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список, а также их доверенными лицами данных правил влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата, партийного списка (пункт 9 статьи 27 Конституционного закона).
В соответствии со статьей 34 Конституционного закона финансирование предвыборной агитации кандидатов осуществляется из средств избирательных фондов.
При этом источниками образования избирательных фондов не могут быть (запрещаются) добровольные пожертвования государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, благотворительных организаций, религиозных объединений, казахстанских юридических лиц, имеющих иностранное участие в их уставном капитале, а также анонимные пожертвования физических и юридических лиц.
Финансирование избирательной кампании или оказание кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийный список, иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, запрещается.
В то же время, согласно пункту 1 статьи 28 Конституционного закона, граждане, общественные объединения, не создающие в соответствии с Конституционным законом избирательные фонды, вправе проводить предвыборную агитацию, не требующую финансирования.
Вместе с тем физические и юридические лица, оказывающие услуги кандидату, политической партии, связанные с проведением предвыборной агитации, согласно пункту 7 статьи 28 Конституционного закона, должны иметь от них письменное согласие на принятие услуги.
В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается (пункт 1 статьи 32 Конституционного закона).
Проведение предвыборной агитации в день выборов либо предшествующий ему день, воспрепятствование кандидатам в депутаты, их доверенным лицам в процессе реализации ими права вести предвыборную агитацию, распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов, осуществление иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, нарушение условий проведения предвыборной агитации, в том числе через средства массовой информации, изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, финансирование избирательной кампании или оказание иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, политической партии без их письменного согласия, нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования влекут административную ответственность (глава 11 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях).
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, влекут уголовную ответственность (статьи 150, 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан).
Разъясняя изложенные выше нормы законодательства, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает всех физических и юридических лиц, а также средства массовой информации к неукоснительному соблюдению законности в ходе избирательного процесса, в том числе в части недопустимости незаконного проведения предвыборной агитации или публичных мероприятий.