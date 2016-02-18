В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законности, предупреждения правонарушений, а также обеспечения общественной безопасности, обращаем внимание участников избирательного процесса на следующие нормы законодательства, касающиеся проведения предвыборных мероприятий.

В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казах­стан, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казах­стан № 3/;83 от 20.01.2016 г., завтра, 20 февраля 2016 года, начинается предвыборная агитация, которая закончится в 24 часа 18 марта 2016 года.

По выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан предвыборная агитация, согласно Календарному плану, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан № 3/;82 от 20.01.2016 г., начинается 24 февраля и заканчивается в 24 часа 18 марта 2016 года.

Предвыборная агитация – это дея­тельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против того или иного кандидата (пункт 1 статьи 27 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», далее – Конституционный закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Конституционного закона предвыборная агитация может проводиться через средства массовой информации, путем выпус­ка и (или) распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. Предвыборная агитация также может осуществляться посредством публичных предвыборных мероприятий, проводимых в установленном законодательством порядке и не запрещенных Конституционным законом (собраний и встреч с избирателями, пуб­личных дебатов и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций и иных публичных мероприятий).

При этом Конституционный закон обязывает средства массовой информации осуществлять объективное освещение выборной кампании кандидатов, политических партий, воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата, политической партии.

Предвыборные программы политических партий и кандидатов в депутаты маслихатов не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности рес­публики, подрыва безопаснос­ти государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также соз­дание не предусмотренных законодательством военизированных формирований (статья 29 Конституцион­ного закона).

Отмечаем, что Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации» интернет-ресурсы отнесены к средствам массовой информации.

Соответственно, предвыборная агитация в Интернете должна проводиться с учетом требований, установленных для средств массовой информации.

В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации обязаны указывать организацию, проводившую опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, чис­ло опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.

Опубликование в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении для голосования.

Следует отметить, что в последнее время в ходе избирательных кампаний отдельными лицами прак­тикуется организация на различных интернет-ресурсах онлайн-голосований (онлайн-опросов) и публикации их результатов.

Поскольку подобные действия имеют все признаки опроса общественного мнения, на них в равной мере распространяются изложенные выше требования пункта 9 статьи 28 Конституционного закона.

В ходе проведения публичных предвыборных мероприятий происходит выражение общественных, групповых или личных интересов, формами которого являются собрания, митинги, шествия и демонстрации.

Порядок организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций регулируется Законом Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонст­раций в Республике Казахстан» (далее – Закон).

Данный Закон направлен на реа­лизацию конституционного права граждан на мирные собрания, обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан, в связи с чем массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов, в специально отведенных для этого местах, с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

Учитывая это, вне закрытых помещений публичные предвыборные мероприятия, перечисленные в подпункте 2 пункта 3 статьи 27 Конституционного закона, должны проводиться в порядке, установленном Законом.

Пунктом 9 статьи 27 Консти­туцион­ного закона запрещено проведение ненадлежащей предвыборной агитации.

Ненадлежащей предвыборной агитацией считается проведение предвыборной агитации, сопровож­даемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведением лотерей, благотворительных акций, выплатой денег либо обещанием предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании.

Согласно пункту 1 статьи 27 Конституционного закона иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую и (или) способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах.

Финансирование выборов в рес­публике со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и граждан, а также лиц без гражданства, какое бы то ни было прямое или косвенное их участие в финансировании выборов в республике запрещаются (пункт 3 статьи 33 Конституционного закона).

С момента объявления (назначения) выборов кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийные списки, а также от их имени или в их поддержку любым физическим и юридическим лицам запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список, а также их доверенными лицами данных правил влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата, партийного списка (пункт 9 статьи 27 Конституционного закона).

В соответствии со статьей 34 Конституционного закона финансирование предвыборной агитации кандидатов осуществляется из средств избирательных фондов.

При этом источниками образования избирательных фондов не могут быть (запрещаются) добровольные пожертвования государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, благо­творительных организаций, религиозных объединений, казахстанских юридических лиц, имеющих иностранное участие в их уставном капитале, а также анонимные пожертвования физических и юридических лиц.

Финансирование избирательной кампании или оказание кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим партийный список, иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, запрещается.

В то же время, согласно пункту 1 статьи 28 Конституционного закона, граждане, общественные объединения, не создающие в соответствии с Конституционным законом избирательные фонды, вправе проводить предвыборную агитацию, не требующую финансирования.

Вместе с тем физические и юридические лица, оказывающие услуги кандидату, политической партии, связанные с проведением предвыборной агитации, согласно пункту 7 статьи 28 Конституционного закона, должны иметь от них письменное согласие на принятие услуги.

В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается (пункт 1 статьи 32 Конституционного закона).

Проведение предвыборной агитации в день выборов либо предшест­вующий ему день, воспрепятствование кандидатам в депутаты, их доверенным лицам в процессе реа­лизации ими права вести предвыборную агитацию, распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов, осуществление иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствую­щей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, нарушение условий проведения предвыборной агитации, в том числе через средства массовой информации, изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, финансирование избирательной кампании или оказание иной материальной помощи, помимо избирательных фондов, оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, политической партии без их письменного согласия, нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, размещение агитацион­ных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования влекут административную ответственность (глава 11 Кодекса Рес­публики Казахстан об административных правонарушениях).

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граж­дан или организаций либо охраняе­мым законом интересам общества или государства, влекут уголовную ответственность (статьи 150, 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

Разъясняя изложенные выше нормы законодательства, Генеральная прокуратура Республики Казах­стан призывает всех физических и юридических лиц, а также средства массовой информации к неукос­нительному соблюдению законности в ходе избирательного процесса, в том числе в части недопустимости незаконного проведения предвыборной агитации или публичных мероприятий.