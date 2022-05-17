Обратились более 220 жертв: в полиции Алматы сделали заявление по компании Qnet

В Департаменте полиции Алматы обратились к казахстанцам по поводу незаконной деятельности компании Qnet, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил в своем Telegram-канале заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, по компании Qnet расследуется уголовное дело по уголовной статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, прокуратуры Алматы и Департамента полиции.

Полиция проводит следственные мероприятия.

Qnet не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства Казахстана, у компании нет лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операций, подчеркнул Абдрахманов.

«Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств. С заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек», – сообщил он.