Обратить во благо

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития водных ресурсов и обеспечения питьевой водой жителей сельской местности.
Глава государства особо отметил важность реализации проектов, которые позволят обеспечить безопасность Астаны и других регионов от паводков и подтоплений.
– Большое количество воды создает риски подтоплений. С другой стороны, эта вода может быть использована в благих целях, к примеру, в сельском хозяйстве. В связи c этим необходимо обеспечить создание небольших водохранилищ в каждой местности, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президенту Казахстана была представлена информация о текущем состоянии плотин и перспективах строительства новых водохранилищ в регионах, подверженных паводкам и наводнениям.
Также Глава государства подчеркнул необходимость развития туристического потенциала водохранилищ и озер близ Астаны.
– Водохранилище Кенбидайык расположено недалеко от города. Оно должно стать одним из мест отдыха жителей столицы. Необходимо обустроить пляжи и построить зоны отдыха, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.