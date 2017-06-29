Обратить во благо

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В ходе встречи были обсуждены воп­росы развития водных ресурсов и обеспечения питьевой водой жителей сельской местности.



Глава государства особо отметил важность реализации проектов, которые позволят обеспечить безопасность Астаны и других регионов от паводков и подтоплений.



– Большое количество воды создает риски подтоплений. С другой стороны, эта вода может быть использована в благих целях, к примеру, в сельском хозяйстве. В связи c этим необходимо обеспечить создание небольших водо­хранилищ в каждой местности, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Президенту Казахстана была представлена информация о текущем состоянии плотин и перспективах строительства новых водохранилищ в регионах, подверженных паводкам и наводнениям.



Также Глава государства подчеркнул необходимость развития туристичес­кого потенциала водохранилищ и озер близ Астаны.



– Водохранилище Кенбидайык расположено недалеко от города. Оно должно стать одним из мест отдыха жителей столицы. Необходимо обустроить пляжи и построить зоны отдыха, – сказал Нурсултан Назарбаев.



В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

