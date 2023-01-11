Обратная сторона просвещения

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Андрей Кратенко

В Северном Казахстане выявили более восьмидесяти фальшивых дипломов
о высшем образовании.

Дипломы раздора

Сообщая об этом, прокуратура области уточнила, что в числе владельцев поддельных до­кументов – школьные учителя и сотрудники детсадов и что все они уволены.

Сотрудники прокуратуры Северо-Казахстанской области проанализировали уголовные дела по фактам использования поддельных документов о высшем образовании в 2022 году и сделали неутешительный вывод: практически каждый месяц в регионе регистрируется шесть и более подобных случаев.

– Так, в ноябре минувшего года отдел полиции района Габита Мусрепова начал досудебные расследования по фактам использования при трудоустройст­ве учителями средней школы поддельных дипломов Кокшетауского университета имени Мырзахметова и Казахского национального педагогического университета имени Абая о получении высшего образования по специальностям «Социальная педагогика и самопознание», «Русский язык и литература», – сообщил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов. – Следствием установлено, что именно в этих вузах владельцы «дипломов» не учились.

Большинство из 80 «диплом­ных» дел прекращены за ис­течением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Но это обстоятельство не является реабилитирую­щим, отметили в прокуратуре. Именно поэтому учителя школ, сотрудники детских садов уволены в соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (в связи с представлением работником заведомо ложных документов или сведений при заключении трудового договора).

Стало известно, что среди фаль­шивых оказались дипломы Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова по специальностям «Педагогика и методика начального обучения», «Русский язык и литература с нерусским языком обучения», «Туризм», «Дошкольное обучение и воспитание», «Физика и математика», «Химия и биология», «Технология труда и предпринимательства», «Профессиональное обучение», «Информатика»... Поддельные документы Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова выписывались по специальнос­ти «Педагогика и психология», Казахского национального педагогического университета им. Абая – по специальности «Физическая культура и спорт», Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова – по специальности «Русский язык и литература».

Кто подделывает дипломы, установить непросто, а вот ­выявить тех, кто использовал фальшивки, не составляет труда.

– Эти люди не получали необходимых знаний, – указал Мурат Кожамкулов. – Более того, они совершили уголовные правонарушения. О каком качестве образования может идти речь? Тем более что это не единичные случаи…

В прокуратуре СКО напомнили, что УК РК предусматривает уголовную ответственность не только за подделку документов, но и за использование заведомо подложного документа (часть 3 статьи 385 УК). Речь идет о наказании в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительных работ, либо привлечения к об­щественным работам, либо ареста на срок до сорока суток.

Урок не впрок

Под стражу взяли руководителя районного отдела образования в СКО. Два года назад эта чиновница была фигуранткой скандала с детскими садами, а теперь подозревается в совершении коррупционного преступления. «Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования С. по факту совершения коррупционного преступления», – сообщили в ведомстве.

Журналистам сообщили, что досудебное расследование ведется по фактам дачи и получения взятки (ст. 366 и 367 УК РК). «Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению», – подчеркнули в антикоррупционной службе.

Надо сказать, что с С. был связан скандал, когда она занимала должность руководителя городского отдела образования. Тогда речь шла о передаче в доверительное управление трех крупных детских садов в центре Петропавловска. Горожан возмутило, что выбор пал не на ветхие объекты, требующие инвестиционных вливаний, а на относительно новые добротные здания.

После скандала С. уволилась, но из номенклатурной обоймы не выпала и начала строить карьеру в одном из районных отделов образования.

Обед за 500 тенге?
Это утопия!

«Накормить школьника на 500 тенге с такими ценами на продукты и утвержденным меню – это утопия! В таких условиях мы будем вынуждены закрыться уже через три месяца», – заявили предприниматели на заседании комитета услуг Палаты предпринимателей СКО.

В конце декабря субъекты бизнеса в школьных столовых все еще не знали, какой будет цена школьного питания в 2023 году. Отсутствовало и примерное меню.

– При этом у нас никто не спрашивает расчеты, чтобы определить стоимость питания, – отметила председатель ОО «Ботакан» Ольга Усольцева.

Управление образования СКО, как выяснилось, намерено оставить стоимость бесплатного школьного питания на прежнем уровне – за счет Фонда Всеобуча на 2023 год.

– За счет Всеобуча мы уже поднимали стоимость питания до 500 тенге. На следующий год мы эту стоимость оставляем для всех школьников, – сказала заместитель руководителя управления образования СКО Елена Гонтарь.

Однако, по мнению предпринимателей, цена в 500 тенге не учитывает инфляцию, возраст учащихся и расходы.

– Только себестоимость продукции по нынешним ценам получается 430–450 тенге, – считает индивидуальный предприниматель Валентина Пышная. – И это без расходов на заработную плату и другие траты.

Недоумевают предприниматели и по поводу того, что им предлагают кормить по одной и той же цене учеников младших классов и старшеклассников, хотя порции для них разные. Странно и то, что при определении стоимости питания в детских садах управление образования учло уровень инфляции, а для школьных столовых почему-то нет.

Участники заседания рекомендовали управлению образования пересмотреть стоимость питания для малообеспеченных детей в сторону увеличения до 614 тенге, а также составить примерное меню в зависимости от возраста школьников.

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