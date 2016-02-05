​Обратный отсчет времени

В Астане состоялось первое рабочее совещание по вопросам формирования и организации деятельности Республиканского общественного штаба НДПП «Ауыл». Участники заседания обсудили состав штаба и план его работы, а также рассмотрели перечень агитационной продукции и сетевой график мероприятий по проведению избирательной кампании перед выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

Основной задачей Респуб­ликанского общест­венного штаба партии «Ауыл» станет проведение эффективной избирательной кампании, разъяснение предвыборной программы НДПП «Ауыл», с которой партийцы-аграрии идут на выборы. А также формирование избирательного фонда и отслеживание его целевого использования, разработка плана действий с доверенными лицами и кандидатами в депутаты.

Председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев поручил провести эффективную агитационно-пропагандистскую работу. Штаб должен работать организованно и активно, чтобы дойти до каждого избирателя, разъяснить сельчанам избирательную платформу партии.

– Для этого штаб должен работать днем и ночью, – добавил глава НДПП «Ауыл».

Республиканский об­щественный штаб возглавил руководитель центрального аппарата НДПП «Ауыл» Рустем Жоламан. Сегодня уже идет работа по отбору членов штаба. В РОШ войдут известные партийные и общественные деятели, руководители неправительственных организаций. Предвыборные штабы партии будут созданы во всех областях и районах страны.

– Мы начнем с кадрового вопроса, необходимо набрать сторонников, создать штабы в регионах, чтобы дойти до каждого избирателя, особенно в сельских районах, потому что наш электорат находится там, – говорит Рустем Жоламан. – Времени не так много, ведь до старта выборного перио­да осталось две с половиной недели.