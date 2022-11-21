Образ Батыра – в сердцах земляков

В этой школе учился когда-то сам известный певец. Он уроженец Кызылорды, и в честь своего земляка и кумира преподаватели и учащиеся школы создали Кабинет Батыра. Напомним, артист скоропостижно скончался в апреле 2015 года в возрасте 53 лет.

В день торжественного открытия кабинета в школе провели вечер памяти «Мәңгілік жүрегіміз», где участники и гости пели, читали стихи, делились воспоминаниями об артисте. А еще юноши и девушки высадили во дворе школы ряд деревьев – тоже в память о Батырхане Шукенове, организовали волейбольный турнир и конкурс рисунков, иллюстрирующих творчество певца.

– В Кызылорде царит дух нашего легендарного Батыра, которого многие знали, любили, с которым было приятно общаться. Батырхан Шукенов был чрезвычайно скромным, вежливым, помнящим местные традиции, почтительным человеком, – рассказывает коренной житель города Асетан Моралиев. – Когда Батыра не стало, мы переживали его смерть, как общее горе. В память о нем в центре Кызылорды появился Парк имени Батырхана Шукенова, а недавно я услышал, что на стене одной из многоэтажек города создадут мурал, посвященный ему. Сердце эта новость, конечно, порадовала.