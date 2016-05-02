Образ Родины в детских рисунках

В общей сложности 185 работ, выполненных в самых разных техниках, прислали на конкурс юные художники из разных уголков региона. Лучшие из них представлены на выставке в Восточно-Казахстанском музее искусств.– Заявленная тема побудила ребят глубже изучать историю и культуру своей страны, – отмечает заведую­щая отделом музейной педагогики Лариса Костюк.Образ Родины отразила красочная мозаика детских произведений. Здесь и напоенное запахами трав дыхание безбрежной степи, и увлекательные сюжеты казахских народных сказок, и реалистичные сцены из современной жизни.Гран-при конкурса члены жюри присудили учащейся детской художественной школы Риддера 13-летней Дарье Шипиленко.– Меня всегда привлекали казахские обряды, поэтому над темой не пришлось долго думать, – рассказывает Даша. – Выбрала «Беташар» – один из самых красивых, а на саму работу ушло почти три недели.Выставка-конкурс детского творчества, ставшая традиционной, проходит на востоке страны в 16-й раз. Впервые приняла в нем участие 8-летняя Нурсая Адильбек – юная художница из Астаны, творчество которой отмечено специальным призом зрительских симпатий.