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Образа сакрального черты
Валентина Фиронова
На вернисаже представлено свыше 60 работ, выполненных художником в характерной для него живописной манере, где цвет сродни эмоциям и чувствам, а красочная мозаика зримо транс­формируется в повествование. Главной же вдохновительницей этого живописного послания стала мама автора – Улдар-апай, которой, будь она жива, исполнилось бы 100 лет. Матери нет уже 15 лет. На юге Казахстана ее помнят как народного целителя, а сыну памятны ее слова о кратковременности бытия.

«Мама, твоя жизнь быстро прошла?» – однажды спросил ее Ерболат. Улдар-апа ответила: «Балам, моя жизнь прошла, как пять дней. Первый день помню себя девчонкой. Второй, когда выходила замуж. Третий день, когда родила. В мой четвертый день помню себя зрелой женщиной. И пятый день сейчас, когда разговариваю с тобой».

Пронзительные слова! Прон­зительны и картины, дышащие теплом, любовью и нежностью. И именно на это душевное излучение в первую очередь обращают внимание многочисленные посетители.

Делясь впечатлениями о выставке, депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова в первую очередь отметила философский взгляд художника. Ей, знающей Ерболата Тулепбая много лет, дорого и то, что он не просто великолепный мастер кис­ти, но и прекрасный сын, муж, отец, друг.

– Его картины сопровождали меня в Израиле и Нью-Йорке. Не расстаюсь я с ними и сейчас, – добавила она.

После многочисленных благодарственных слов в свой адрес на открытии выставки Ерболат Тулепбай сказал, что она – результат кропотливой работы, растянувшейся на четверть века.

– Обычно мы не замечаем красоту вокруг, не ценим ее, – поделился он своими размышлениями. – Тут-то нам и приходит на помощь искусство, которое и вдохновляет, и помогает взглянуть на жизнь по-другому. А источником красоты нередко становится сакральный образ женщины, который по своей сути всегда созидательный. И потому эту выставку я посвятил не только своей маме, но и всем женщинам нашей страны: мамам, сестрам, бабушкам, девушкам…

Весьма символично, что выс­тавка открылась в преддверии Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Гостям, которые приедут в нашу страну из 150 стран, переводчик не понадобится. Чувства, которые возникают после знакомства с полотнами заслуженного деятеля искусств РК, лауреата Государственной премии РК, академика Академии художеств России, Чехии, Кыргызстана, понятны без слов.

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