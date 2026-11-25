Есть персоны с высоким полетом мысли, настоящие интеллектуалы, ученые, готовые на любые жертвы ради нового Знания. Эти ценнейшие качества самоотдачи были сконцентрированы в нашем современнике, основателе антропо­логической науки страны, академике Оразаке Исмагулове.

Оразак Исмагулович организовал первую в Казахстане лабораторию этнической антропологии при Институте истории и этнологии им. Ч. Валиханова МОН РК и лабораторию физической антропологии Центрального Государственного музея. Он – автор более 300 научных работ. Среди наиболее известных – «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование)» (1970 г.), «Этничес­кая геногеография Казахстана (серологическое исследование)» (1977 г.), «Этничес­кая антропология Казахстана (соматологическое исследование)» (1982 г.), «Абылай хан: тарихи антропологиялық зерттеу» (1999 г., в соавторстве), «Алтай қазақтары» (2003 г., в соавторстве), «Этническая антропология казахского народа» (2007 г., в соавторстве), «Қазақ халқының антропологиялық тарихы» (2011 г.) и другие. К слову, труды ученого известны и далеко за пределами Казахстана. Под его научным руководством подготовлено четыре доктора и три кандидата наук.

Оразак Исмагулов был образцом преданности своему делу, человеком большого мужества, патриотом с высокой гражданской позицией. В свое время он встал на защиту известного пуб­лициста Махмета Кулмагамбета, вел переписку с ним, написал о нем книгу.

Оразак Исмагулович был человеком скромным. Однако это не мешало ему находиться в авангарде апологетов казахской культуры. Он поднимал вопросы генетической общности и идентичности нашего народа.

Неудивительно, что академик откликнулся на приглашение работать в рамках Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, созданной в 2020 году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева. Оразак Исмагулов оказал существенную помощь коллегам консультациями по исторической антропологии.

В 2012 году он был награжден орденом «Құрмет», а годом ранее – медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан». В 2020-м Оразак Исмагулов получил орден «Парасат», а в 2023-м был удостоен звания «Почетный граж­данин города Алматы».

Его коллеги, ученики и едино­мышленники навсегда сохранят в сердцах память об истинном патриоте, ученом Оразаке

Исмагулове.