Образец служения народу

Ее автор – Жанна Кыдыралина, доктор исторических наук, первый заместитель директора Института истории государства. Предыдущая ее монография об Алимхане Ермекове опубликована три года назад в серии «Ұлы Дала тұлғалары». В новой книге значительно обновлен материал, основанный на вновь открывшихся архивных документах и фактах, а также расширен исторический фон эпохи, в которой жил и осуществлял созидательную дея­тельность один из основателей первой казахской политической партии «Алаш», член правительства «Алаш Орда», первый казахский профессор математики Алимхан Абеуович Ермеков (1891–1970).А. Ермеков был одним из тех, кто стоял у истоков советской казахской государственности. Он выступил в 1920 году в Москве на ответственном совещании перед председателем СНК РСФСР В. И. Лениным с докладом о положении в Казахстане и его границах. В трудных спорах с руководителями Центра и регионов ему вместе с другими представителями казахской элиты удалось добиться возвращения исконных казахских земель в состав республики, в том числе ряда стратегически важных, как территории Акмолинской и Семипалатинской областей, северного побережья Каспия.Автор книги старается донести до читателей главное ощущение – восхищение глубиной и богатством внутреннего «я» заглавного героя. А. Ермеков представлен ею как яркий политик и общественный деятель, талантливая личность, в силу трагических обстоятельств лишенная возможности сполна реализовать свой научно-творческий дар, но при этом сохранившая свою преданность национальному духу и национальным ценностям.Судьба и время… Любая выдающаяся личность – порождение своего времени. Крупная историческая личность раскрывает, поясняет современную ей эпоху. Автор жизнеописания стремилась всесторонне раскрыть во всем многообразии социальную реальность той эпохи. Алимхан Ермеков должен был быть сломлен судьбой, но не сломался, не пал духом, а возвысился над ней и возвысил вместе с собой свой народ. И в этом большая заслуга национальной интеллигенции ХХ века.Талант ученого-математика и кропотливый труд, беспощадные удары судьбы и сила неиссякаемого духа – все это проходит через всю книгу, превращая ее, несмотря на драму жизни героя, в увлекательное произведение.А недавно в Карагандинском государственном техническом университете, где работал последние годы жизни после освобождения из лагерей профессор А. Ермеков, состоялась презентация книги. Мероприятие было проведено при поддержке ректора КарГТУ, академика НАН РК Арстана Газалиева. На презентации книги выступили первый проректор, профессор Аристотель Исакулов, ученики А. Ермекова: заведующий кафедрой экономики предприя­тий, доктор экономических наук, профессор Бура Ахмеджанов; профессор кафедры организации производства Каден Тогайбаев; доцент кафедры высшей математики, кандидат технических наук Нурсагат Адильбеков, а также родственники героя книги – Иран Ермеков, председатель общественного фонда «Нұр Алаш» (г. Астана), и Фарида Ермекова, профессор Темиртауского политехнического колледжа, а также заместитель начальника Карагандинского областного управления архивами и документацией Салтанат Абеу.Автор книги Ж. Кыдыралина отметила непреходящую ценность духовно-творческого наследия казахской интеллигенции ХХ века. А выступавшие на презентации особо подчеркивали важность сохранения в вечной памяти истории таких образцов беззаветного служения народу.