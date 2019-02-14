Молодежный форум организаторы приурочили к Году молодежи. Его цель – придать импульс развитию творческой активности молодых ученых для решения актуальных задач аграрной науки и АПК. Ректор КазНАУ, академик НАН РК Тлектес Есполов, приветствуя участников встречи, напомнил, что нынешний год Президент объявил Годом молодежи.

– Глава государства неизменно подчеркивает, что молодежь – это будущее страны, и необходимо приложить все усилия, чтобы молодые реализовали цели, которые определены им, – продолжил ректор. – КазНАУ, призванный готовить кадры для села, всегда проводит политику предоставления лучшего агрообразования, помощи в трудоустройстве и воспитании студентов в духе патриотизма и стремления к совершенствованию своих знаний. Особенностью обучения в КазНАУ стала тесная взаимосвязь учебной и научной работы, что позволяет на практике воплотить основной принцип вуза – подготовку специалистов через науку.

Молодые ученые, приехавшие на форум из разных регионов Казахстана, Турции, Италии, Польши, Сербии, России, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, продемонстрировали свои start-up проекты, поделились опытом и результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере управления водными и природными ресурсами, «зеленой» экономики, ветеринарии, инновационных технологий и технических средств в АПК, агротуризме. Специально для них проводились мастер-классы.

Участники форума также ознакомились с работой Агрохаба, Научно-образовательного инновационного центра технологии и качества пищевых продуктов, Водного хаба. Посетили Научную библиотеку, Центр устойчивого земледелия, Н. Назарбаев Центр образования и науки, Ситуационный центр, Музей КазНАУ и Центр трансформации.

В этот же день одновременно с молодежным форумом в университете стартовала очередная Международная зимняя школа, в которой принимают участие 300 слушателей из 10 стран и 14 региональных вузов Казахстана. Ее задачами стали передача передовых знаний и прак­тических навыков, освоение инновационных технологий и методик для научных исследований. Команду преподавателей составили ведущие ученые, активные исследователи из сферы АПК. В организации практичес­ких занятий зимней школы активное участие принимают отраслевые НИИ и производства, многие из которых стали партнерами-работодателями КазНАУ. Зимняя школа продлится до 23 февраля.