Образование для всех?

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Самат Бейсембаев

Несмотря на красивые цифры в отчетах, проблемы с обеспечением инклюзивного образования в Казахстане по-прежнему есть. И начинаются они прямо с порога образовательных учреждений.

Так считает отличник образования РК Ирина Смирнова. Она отмечает, что доступ к образованию для детей с ограниченными физическими возможностями во многих школах пока ограничен. И дело не только в пандусах, их наличии или отсутствии.

– Даже если пандус имеется и вход в учреждение доступен для всех, дальше не все так гладко, – говорит Ирина Смирнова.

Кстати, на эту проблему указывала и экс-депутат Мажилиса Динара Закиева, когда обращалась с запросом к министру просвещения:

– Только 6% школ Казахстана полностью обеспечили безбарьерной средой, в 7% – предусмотрели кабинеты поддержки инклюзии. Там есть соответствующее оборудование и методическое сопровождение. Но в 80% школ отсутствовали подготовленные кадры, педагоги-ассистенты. Министерство согласилось с нашими замечаниями и предложениями. Однако все, что произошло – изменилась цифра на бумаге с 78,8% до 59,4% школ в 2022 году, что на сегодня также не соответствует действительности.

На самом деле, считают эксперты, это не такая уж нерешаемая проблема. При должном подходе и финансировании решения можно достичь за очень короткий промежуток времени. Однако, отмечает Ирина Смирнова, есть еще и проблема кадров, которая может оказаться сложнее в решении и требовать больше времени.

– Предполагается, что в школе должен находиться тьютор или второй педагог. Но у нас их еще даже не начинали готовить. Этим тоже нужно заниматься, потому что дети приходят учиться уже сейчас. Хотя бы организовать курсы, – поясняет Ирина Смирнова. – К примеру, недавно встречалась с одной компанией, которая собирается завозить в страну специальное оборудование для подъема людей, что прикованы к инвалидным креслам. Может, стоит отдать этот вопрос в частные руки? Тем более бизнесмены в этом заинтересованы.

Отметим, что на проблему давно указывают и родители деток с особенностями развития.

– Мой ребенок аутист. При наступлении учебного года нам смогли предложить только обучение на дому и только по профильным предметам, ни о каких психологах и логопедах речи вообще не идет, – сетует жительница Алматинской области.

Другие родители предложили хотя бы вернуться к старому укладу, когда для особенных деток создавались отдельные классы и учреждения. Но эксперты категорически против.

– Это не выход. Это не решает основную проблему социализации. Несмотря на все проблемы, нахождение особенных детей в обычной среде показывает результаты. Они лучше развиваются, адаптируются к жизни. А это главная задача: чтобы такой ребенок мог жить среди людей, чтобы другие дети воспринимали его как друга, с которым можно общаться, – уверена Ирина Смирнова.

На сегодняшний день в Казах­стане насчитывается около 160 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Из них только 23% охвачены инклюзивным образованием. Но, как уверяет Ирина Смирнова, мы лишь в начале пути. Нам еще нужно время.

Правда, времени осталось не так много. Ведь согласно Государственной программе развития образования и науки, к 2025 году 100% школ, детских садов и две трети колледжей и вузов должны создать условия для инклюзивного образования.

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