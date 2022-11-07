Образование для всех

Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен побывал на востоке страны.

В Усть-Каменогорске он встретился с коллективом ТОО «Каравай». Сотрудники предприятия тепло встретили гостя, вручив ему свежеиспеченный каравай. Кандидата проинформировали о работе цехов, производимой продукции и предложили попробовать ее на вкус. Мейрам Кажыкен тезисно рассказал о содержании своей предвыборной платформы.

Также он затронул тему образования, которое, по его мнению, формирует личность, и эту сферу нельзя превращать в бизнес. Доступное и качественное образование, как считает кандидат, необходимо предоставлять на всех уровнях – от села до города.

– Дети должны получать хорошее образование, и не только в так называемых элитных школах и университетах, – сказал Мейрам Кажыкен.

Сотрудники предприятия поинтересовались у кандидата его мнением о развитии сельского хозяйства, медицины, предпринимательства, социальной сферы.

В Семее пенсионер по имени Ойлан, узнав о приезде кандидата в президенты Мейрама Кажыкена, пришел лично поприветствовать его. Во время беседы собеседники отметили важное значение семейского региона в истории страны.

На прощание пенсионер пожелал кандидату успехов.