​Образование – драйвер роста

Кроме того, Глава государства дал точное определение английского языка в качестве эффективного рычага в перспективном развитии практически всех экономических и технологических отраслей. Английский язык широко используется в мире и на сегодня является не только языком англичан или американцев, но и глобальным языком со многими вариантами. Казахстан и Сингапур, учитывая тесные отношения, могли бы сотрудничать друг с другом в сфере обучения английскому языку и различным методикам, в полной мере отвечающим потребностям и устремлениям Казахстана.