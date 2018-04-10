​Образование как основа реформ

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы. Нурсултан Назарбаев отметил особую роль системы образования в деле осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране.

– Во всех реализуемых нами программных документах, в том числе в Послании нынешнего года народу Казахстана «Новые возможности в условиях Четвертой промышленной революции» и «Рухани жаңғыру», а также в ходе разворачивающейся цифровизации ключевая роль отведена образованию. Залогом успешного претворения всех этих инициатив является качественное образование, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул своевременность реформ, осуществляемых в системе образования страны, и отдельно остановился на процессе перехода к преподаванию отдельных предметов на английском языке.

– Обучение предметам на английском языке будет осуществляться в старших классах. Не обу­чив детей английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем осуществлять полноценную подготовку кадров. Это – требование времени, к которому родители должны отнестись с пониманием. При этом нельзя забывать и об изучении казахского языка, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи министр образования и науки представил информацию о ходе выполнения поставленных перед министерством задач в рамках государственных и отраслевых программ. Ерлан Сагадиев доложил о промежуточных результатах работы по совершенствованию системы дошкольного образования.

– В 2018 году охват детей дош­кольным образованием составит 95%. В основном это достигнуто за счет строительства частных детских садов. С 2019 года будут вводиться единые стандарты раннего развития. Также стоит отметить, что теперь в очередь в детский сад можно встать, используя возможности мобильных устройств, – сказал министр образования и науки.

Ерлан Сагадиев также проинформировал Президента Казах­стана о результатах перехода школ на обновленное содержание по опыту Назарбаев Интеллектуальных школ. Министр образования и науки также представил информацию о ходе подготовки учителей для ведения отдельных предметов на английском языке.

– В 2016 году преподавание на английском осуществляли лишь 2 тысячи учителей. В прошлом году заявки на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 тысячи человек, из них около 3 тысяч завершили курс и начали преподавать, 8 тысяч продолжили свое обучение и переходят на необходимый уровень. Таким образом, в 2019 году 13,5 тысячи школьных преподавателей нач­нут обучать четырем предметам на английском языке, – сказал Ерлан Сагадиев.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.