Образование начинается с учителя

Принципиально важна мысль, прозвучавшая в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева: поступательное развитие государства неразрывно связано с образованием и наукой. Это подтверждение роли знаний, профессионализма и ответственного труда. Учителя, врачи, ученые, квалифицированные специалисты ежедневно создают основу благополучия общества.

Фото из личного архива Ш. Кариновой

За годы работы в сфере образования я убедилась, что качество обучения во многом зависит от того, насколько глубоко учитель знает свой предмет, понимает ребенка и умеет выстраивать работу с детьми. Поэтому чрезвычайно значима поставленная задача снижения избыточной нагрузки на педагогов. За ней стоит вполне конкретный вопрос: сколько времени и сил остается у преподавателя для подготовки и проведения содержательного урока?

Педагог – творческая личность. Подготовка к занятию требует вдумчивой работы, необходимо определить методы и приемы, подобрать материал, продумать задания, предвидеть возможные затруднения детей. Даже хорошо составленный поурочный план необходимо соотносить с тем, как идет обучение в конкретном классе. Одному ученику требуется дополнительное объяснение, другому – возможность закрепить базовые знания, третьему – более сложная задача, побуждающая к самостоятельному поиску.

Увидеть эти различия и помочь каждому ребенку – важнейшая часть педагогического мастерства. Дифференцированный подход начинается с понимания того, что школьник уже знает, где испытывает трудности и какая поддержка нужна ему. Для такой работы учителю нужно время, профессиональная самос­тоятельность и возможность творчески подходить к преподаванию.

Сокращение избыточной отчетности имеет прямое отношение к качеству образования. Заполнение многочисленных форм, отчеты на различных цифровых платформах, работа в нескольких информационных системах создают дополнительную нагрузку. Это отнимает время, которое могло быть посвящено подготовке к уроку, анализу ученических работ, индивидуальному объяснению сложной темы.

Цифровизация открывает большие возможности для образования, однако пользоваться ее инструментами нужно продуманно. Их полезность следует оценивать по тому, насколько они помогают учителю. Стоит помнить и то, что уровень подготовки, опыт и профессиональные потребности педагогов различаются. Один уверенно владеет предметом, но нуждается в поддержке по вопросам оценивания или применения методик. Другому необходимо совершенствовать методы работы с детьми разного уровня подготовленности.

В этой связи считаю важным отношение к аттестации. Это закономерная процедура профессиональной жизни преподавателя, которая должна проходить по понятным и справедливым правилам. Она должна помочь увидеть сильные стороны учителя и определить компетенции, требующие совершенствования. При таком подходе оценка профессиональной деятельности укрепляет доверие к профессии и задает ориентиры дальнейшего роста.

Принципиально важно, чтобы за оценкой следовала адресная поддержка. Педагогу нужен содержательный ответ: чему следует научиться, где получить знания, кто поможет применить их на практике? На этой основе должна выстраиваться индивидуальная траектория профессионального развития.

Особое внимание хотела бы обратить на профессиональное развитие непосредственно внутри школы. Именно эта среда должна стать постоянной опорой профессионального роста учителя. У каждой школы есть свои ученики, особенности и образовательные задачи. Педагоги одного коллектива работают с конкретными детьми, знают их подготовку, интересы, трудности, видят динамику обучения. Учителя разных предметов могут замечать у одного ребенка затруднения и вместе искать способы помощи. Это дает возможность строить­ профессиональное развитие вокруг реаль­ных

потребностей школьников.

Обучение за пределами учебного заведения часто предлагает подходы, рассчитанные на широкую педагогическую аудиторию. Внутри школьного коллектива эти подходы обретают конкретное содержание: как помочь детям лучше понимать прочитанное, научить их аргументировать ответ, применять знания при решении задач. Большую роль здесь играют совместное планирование уроков, взаимное посещение занятий, содержательная обратная связь, обсуждение результатов обучения и взаи­мопомощь коллег.

Важна и модерация оценивания, обсуж­дение критериев, анализ ученических работ. Это помогает педагогам вырабатывать общее понимание ка­чества знаний и обеспечивать последовательность требований к ученикам. При этом профессиональный диалог должен проходить в атмосфере уважения, открытости и доверия.

«Мы должны защищать честь и авторитет учителей», – подчеркнул Президент в Послании. Убеждена, что подлинный авторитет педагога складывается из его профессионализма и человеческих качеств. Глубокое знание предмета, умение объяснить и увлечь учебой обретают­ особую силу, когда соединяются со справедливостью, чуткостью и уважением к ребенку. Дети тонко чувствуют искренность взрослого, его любовь к свое­му делу, желание научить, готовность выслушать и поддержать. Эти качества проявляются в ежедневном общении – терпеливом объяснении, честной оценке, внимании к ученику и вере в его возможности. Именно так рождается доверие, на котором держится прочный учительский авторитет. Поддерживать профессиональный и личностный рост педагога – значит укреплять саму основу качественного образования.