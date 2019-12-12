​ Образование: обеспечить качество на всех уровнях

Сентябрьское Послание Главы государства К. К. Токаева народу нашей страны «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» ориентирует нас на такие основные цели, как развитие экономики и решение социальных проблем. А ведь и там, и там одним из важнейших условий является качественное образование. Поэтому не случайно, что первым же направлением в четвертом приоритете Послания (Новый этап социальной модернизации) стало именно повышение качества образования.

Могу с уверенностью сказать, что в сфере образования в Казахстане уже многое сделано и делается. Идет всестороннее, в том числе и законодательное, совершенствование образовательной системы, ее вклада в развитие экономики и общества, что для нас особенно важно. Одновременно есть и ряд вопросов по качеству образования, еще не до конца осмысленных и решенных.

Эти вопросы решать надо тщательно и быстро. При этом важно четко понимать, что мы имеем в виду под качеством образования – здесь достаточно много неоднозначностей. Думаю, пока и поскольку мы ведем разговор прежде всего в разрезе государственного регулирования и управления образовательной сферой, то и о качестве образования надо говорить исходя из нужд и пот­ребностей развития страны.

С такой точки зрения главные цели и требования к качеству образования можно характеризовать следующим образом:

В дошкольном воспитании – получить качественную подготовку к школе.

В среднем образовании – получить достаточно системное понимание азов наук и начальные навыки их использования в жизни.

В техническом и профессиональном образовании (ТиПО) и вузах – получить знания, умения и навыки, конкурентоспособные на международном уровне и реально востребованные экономикой и обществом.

Теперь остановлюсь на воп­росах по отдельным уровням образования.

О дошкольном воспитании

Помню, в 2010 году ключевой проблемой у нас было простое обеспечение местами в дошкольных организациях. Охват детей 3–6 лет дошкольным воспитанием составлял всего около 30%. Была катастрофическая и хроническая нехватка детсадов.

Поэтому с 2010 года мы запус­тили программу «Балапан», а также выдвинули принципиально новое предложение. Его суть состояла в том, чтобы активно привлечь частный сектор в соз­дание и деятельность детских садов с использованием государственно-частного партнерства. Но при этом создать и условия для конкуренции, чтобы в рыночных условиях обеспечить работу механизмам саморегулирования и подъема качества услуг в данной сфере.

Вопрос был не простым, и для его решения пришлось решать две самые принципиальные задачи. Во-первых, пойти на отмену разрешительной системы в этом секторе. Во-вторых – создать сис­тему подушевого финансирования, чтобы государственные деньги «шли» за ребенком вне зависимости от того, в какой организации он будет устроен – государственной или частной.

Первый Президент страны Н. А. Назарбаев поддержал такой подход, и такие механизмы полностью оправдали возлагавшиеся на них большие ожидания. В результате сегодня мы видим отличный результат – сеть дошкольных организаций с 2012 года выросла на 40%, причем во многом именно за счет частных дошкольных организаций. А охват ими детей дошкольного возраста достиг 95,2%.

То есть количественная сторона вопроса успешно решена – теперь дело за качеством. А в этом направлении есть над чем работать.

Так, по сведениям МОН РК, часть дошкольных организаций размещается в недостаточно приспособ­ленных помещениях. Во многих организациях имеется недостаток квалифицированных кадров, а в некоторых даже отмечается отсутствие образовательного компонента. А ведь дошкольные организации, согласно типовым правилам, должны, кроме воспитательной работы, проводить и организованную учебную деятельность по таким направлениям, как здоровье, коммуникация (речь, литература, основы грамоты), познание (начала математики, естествознание), социум (самопознание, окружающий мир, основы экологии). Закрывать глаза на это, решив главную проб­лему обеспеченности местами, мы уже не должны и не можем. Ведь погрешности здесь существенно влияют на качество образования в целом. Значит, в числе приоритетов – поиск решений, устраняю­щих такие недостатки.

Одно из системных решений, которое может исправить ситуа­цию, – введение лицензирования в деятельности дошкольных организаций. Думаю, время для этого уже назрело.

Однако такое введение надо будет осуществлять не резко, а аккуратно и последовательно, без неоправданной спешки и чиновного фанатизма. Чтобы не оказаться в другой крайности – в ситуации массового закрытия дошкольных организаций и утрате с большим трудом завое­ванных достижений по охвату детей. Может быть, на первых порах даже ввести несколько видов или уровней лицензий в зависимости от исходного сос­тояния и видов дошкольных организаций, последовательно подтягивая их к необходимой высокой планке качества.

Среднее

образование

Оно в Казахстане уже давно стало фокусом реформ в отрасли и имеет серьезный потенциал.

Прежде всего у нас многочис­ленный и в своей основе профессиональный и преданный делу учительский корпус. Сейчас в Сенате рассматривается проект закона «О статусе педагога», который даст импульс вывести работу учителей на новый уровень.

У нас много одаренных, талант­ливых детей. Действуют Респуб­ликанский центр «Дарын» и региональные центры, свыше 120 школ для одаренных детей. Наши школьники показывают хорошие успехи на олимпиадах международного уровня. За годы независимости они завоевали свыше 5 000 наград, в особеннос­ти за последнее десятилетие. О достаточно высоком уровне подготовки наших школьников свидетельствует и рейтинг TIMSS (Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования) по уровню знания математики, где Казахстан занял 12-е место из 49 для учащихся 4-х классов и 7-е место из 39 – для 8-х классов.

Сложнее обстоит дело с умением практически использовать знания, на что нацелено исследование PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). По результатам естественнонаучной, математической и читательской грамотности в PISA-2015 Казахстан занял 42, 42, 53-е места, а в PISA-2018 – 69, 54, 69-е места.

Это очень заметное падение, особенно если учесть, что участ­вовали в исследовании только 77–78 стран мира. Оно не красит нашу образовательную систему и наводит на мысль о недостаточной продуманности и избыточной интенсивности реформ, обрушившихся на нее в последние годы.

Однако нужно отметить: зарубежные эксперты уже показали, что снижение результатов в 2018 году по сравнению с 2015 годом допустили и многие другие страны. Среди них Австралия, Канада, Япония, Корея, Нидерланды, Финляндия и другие – в целом 37 стран ОЭСР. А это в среднем самые развитые страны мира. Поэтому за таким падением стоят не только недоработки в отдельно взятых странах (они, конечно же, есть), но и какие-то более системные факторы, захватывающие многие страны. Сейчас эта проблема в мире обсуждается.

Но вернемся к Казахстану – наши результаты даже в 2015 году были весьма невысоки. В то же время результаты учеников Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) гораздо выше и находятся на уровне стран ОЭСР.

Все это, вместе взятое, показывает, что в массовой школе у нас не все благополучно не только со знаниями, но и гораздо больше – с умениями ими пользоваться, функциональной грамотнос­тью. Именно это и побудило с 2016 года начать в Казахстане принципиальную реформу среднего образования. Реформа, обозначенная как «переход на обновленное содержание по опыту НИШ», была зафиксирована в Государственной программе развития образования и науки на 2016–2019 годы, утвержденной Указом Президента РК.

Что мы имеем сейчас? Во-первых, почти завершенный переход на новое содержание в школах Казахстана. Во-вторых, НИШ – как содержательную и методологическую основу реформы. В этом есть и плюсы, и минусы.

Плюсы – это практическая отработанность модели НИШ и доказательства ее эффективности. А также методика, стимулирующая учеников самих добывать информацию и знания, делать выводы и оценки, в том числе и качества своего обучения.

Ну а в минусы прежде всего следует отнести слишком большое, можно даже сказать, диамет­ральное отличие содержания и методологии этой модели от подхода, применявшегося в средней школе Казахстана ранее. Это требует крайне серьезной адаптации модели к массовому использованию. По информации МОН, адаптация была проведена, но насколько адекватно, нам пока еще не совсем ясно. Еще один минус – модель НИШ действует в условиях отборного контингента учеников, лучших преподавателей, прекрасного финансового и материально-технического обеспечения, есть организационные особенности, в системе среднего образования не применяемые.

Все это и в таких объемах, как в НИШ, в массовой школе недоступно, значит, нужны еще и организационно-финансовая адаптация, всесторонняя подготовка учителей, серьезная работа с родителями, разъяснение и убеж­дение их, как и всего казахстанского общества, в необходимости и эффективности реформы. И вот здесь чувствуется вполне ощутимая нехватка вдумчивой, системной работы. Именно это, на мой взгляд, привело к тому, что сегодня мы видим зачастую негативную реакцию ряда ученых, учителей, родителей, СМИ и общества.

В частности, критике подвергается система критериального оценивания. Думаю, многие просто недопонимают ее преи­мущества. А ведь это мощный инструмент наконец избавиться от «диктата текущей оценки», стимулирующего стремление к фрагментарному заучиванию, зубрежке, когда за сегодняшней темой не видится всего содержания предмета.

Критериальное же оценивание через СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть) охватывает гораздо большие объемы информации, чем прежние поурочные оценки. Оно учит школьников более глубокому анализу изученных разделов, пониманию обоснованности оценки и умению ее проводить самостоятельно, критическому мышлению.

Сразу и адекватно воспринять эти непривычные для населения новшества непросто не только для казахстанцев. К примеру, именно сейчас в Германии идет обсуждение вопросов отказа от текущих оценок в школе – и мнения просто катастрофически расходятся. Получается картина, в определенной степени подобная казахстанской в отношении реакции на новое содержание и оценку обучения.

Мне кажется, что возможность такой реакции части общества при внедрении новой модели среднего образования ее разработчиками в полной мере учтена не была – но сегодня мы ее наблюдаем.

Кроме того, считаю, что постановка задачи перейти на принципиально новую модель полностью за 4 года объективно стала стрессом для всей системы образования. Этот срок прошел, но образовательная система к новой модели до конца еще не адаптировалась. Отсюда и критика.

Думаю, это является неизбежным следствием форсированного режима внедрения нового содержания. Игнорировать или отмахиваться от такой критики нельзя. Наоборот, надо ее эффективно и системно использовать как ценную внешнюю и внутреннюю оценку отдельных аспектов модели. И превратить в источник ее перманентного совершенствования.

Сейчас подготавливается Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы. Думаю, все вопросы, связанные с дальнейшим развитием, освоением и совершенствованием новой модели среднего образования, должны быть в ней адекватно отражены. И будут реализованы – время покажет.

Техническое и профессиональное обучение

Сегодня ТиПО у нас достаточно успешно развивается. Важнейший его аспект – это дуальное обучение.

Ежегодно растет число предприятий, участвующих в такой форме образования. Сегодня профессиональная практика проходит в 27 095 предприятиях с охватом 70 895 студентов. Для стимулирования работодателей в дуальном обучении разработана новая методика подушевого финансирования ТиПО, где учтены расходы на производственную практику (обеспечение учебным инвентарем, оплата труда наставникам). В среднем предприятию будут компенсированы расходы на дуальное обучение в объеме 20% от стоимости госзаказа. Это уже немало.

Остановлюсь на нерешенных вопросах и путях совершенствования качества образования в ТиПО.

Несмотря на положительную динамику, все же остается низким охват студентов в дуальном обу­чении из-за низкой активности предприятий. В числе ее причин можно отметить неготовность бизнеса брать на себя ответственность за подготовку кадров; нехватку рабочих ученических мест; отсутствие серьезных стимулов для бизнеса; несовершеннолетие большой части студентов (15–17 лет), которые не допускаются на предприятия (здесь надо вводить соответствую­щую новую правовую норму).

Думаю, нужно проработать и включение участия предприятий в дуальной системе в разряд социальной ответственности бизнеса – это может дать таким предприятиям определенные преимущества и стимулы.

Важными направлениями работы остаются и следующие: совершенствовать систему анализа и прогноза потребностей рынка труда и учитывать ее данные при формировании госзаказа и трудоустройстве выпускников; продолжать развитие Национальной системы квалификаций, разработку профстандартов и на их основе учебных программ; на этой же основе развивать сертификацию квалификаций выпускников, работу сертификационных центров, проводить их полноценную аккредитацию.

Высшее образование

Изменения, внесенные в законодательство РК в части расширения академической и управленческой самостоятельности вузов, дали новый импульс качественному развитию высшего образования. 27 государственных вузов перешли в НАО, что позволит повысить эффективность их деятельности и привлекать инвестиции в развитие вуза. Самостоятельность вузов надо повышать и далее – это мировой тренд, и он благотворно скажется на качестве, что подтверждается мировым опытом.

В Казахстане качество высшего образования контролируется государством, независимой аккредитацией и сертификацией квалификаций по регулируемым профессиям.

Государство обладает разно­образными механизмами такого контроля. К ним относятся законодательное обеспечение, лицензирование, государственный заказ (образовательные гранты), ГОСО, обеспечение качества учебных материалов, государственный контроль (в том числе за выполнением законодательства). Многие развитые страны имеют гораздо меньший арсенал, а у нас – очень солидный, и его надо совершенствовать.

Независимая аккредитация вузов в ведущих странах мира сегодня является основным, причем международным, механизмом совершенствования качества процесса высшего образования.

У этого механизма два важных преимущества.

Во-первых, аккредитационная деятельность идет по мировым стандартам, что при проведении аккредитации вуза или программы автоматически ведет к внед­рению в деятельность вуза передового международного опыта.

Во-вторых, аккредитационные агентства оказывают реальную помощь вузам и в постаккредитационный период, осуществляя мониторинг и содействие вузу в освоении мирового опыта в сфере обеспечения качества высшего образования.

В Казахстане аккредитационная деятельность осуществляется активно, в соответствии с принятыми международными нормами, в частности Болонского процесса. Действует установленное требование, чтобы агентства, работающие на казахстанском рынке аккредитационных услуг, были обязательно включены в состав авторитетных международных объединений (сетей) по гарантии качества образования, и в своей работе руководствовались их лучшим опытом и рекомендациями (естественно, с учетом и казахстанских интересов).

В целях дальнейшего развития аккредитационной деятельности представляется необходимым продолжение совершенствования законодательного и иного обеспечения аккредитации в плане ее независимости, расширения международных связей в сфере качества образования и участия в эффективном привнесении в Казахстан передового мирового опыта.

Также целесообразно в соответствии с рекомендациями Парижского коммюнике Европейского пространства высшего образования 2018 года проработать вопрос правовой имплементации в казахстанское законодательство «Стандартов и руководящих принципов по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования». Это актуально для нашей страны как официального члена Болонского процесса.

Кроме того, для более адекватного контроля конечных результатов высшего образования требуется создать адекватное правовое обеспечение для независимой сертификации квалификаций выпускников вузов по регулируемым профессиям и активизировать эту сертификационную деятельность на практике.

Имеются и другие вопросы, требующие внимания. Так, законодательное расширение самостоя­тельности вузов еще не в полной мере подкреплено подзаконными актами, да и сами вузы должны активнее осваивать эту самостоя­тельность в интересах прежде всего качества образования.

Казахстанское общество, государство и его депутатский корпус, педагогическое и научное сообщество кровно заинтересованы в повышении качества отечественного образования. В этом – наша ответственность перед будущими поколениями.