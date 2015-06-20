Образование за рубежом: о чем нельзя забывать

– Государство, безусловно, поддерживает стремление молодежи получать образование за рубежом, овладевать необходимыми стране специальностями и положительным иностранным опытом. Поэтому сегодня в нашей стране созданы все условия, чтобы молодые люди могли получить зарубежное образование, будь то в рамках государственной программы «Болашак», через различные гранты или на средства своих родителей.Вместе с тем в последнее время, к сожалению, есть немало фактов, когда молодые казахстанцы, находясь на обучении за рубежом, попадали в различные неприятные ситуации. В связи с этим государство заинтересовано в том, чтобы у нашей молодежи в других странах не случались какие-либо конфликты, чтобы они не пострадали или у них не возникали проблемы с иностранными законами.Важно отметить, что в целом, если в странах Европы и в Америке более или менее спокойно, то в странах арабского мира и Азии ситуация меняется с каждым днем и месяцем, при этом религиозный фактор играет не последнюю роль. К сожалению, мы видим, как в некоторых государствах, в частности на Ближнем Востоке, в последние годы значительно усложнились общественно-политическая и религиозная ситуации, которые в том числе связаны с активизацией там различных религиозных течений, ростом межрелигиозного противостояния, противоборством откровенно экстремистских и террористических организаций. Наб­людается открытая деятельность различных псевдорелигиозных и деструктивных организаций, которые стремятся привлечь новых адептов в свои ряды, в том числе за счет прибывающих в их страны молодых людей. В связи с этим при выборе будущего мес­та обучения нашим гражданам, конечно же, надо изучать общест­венно-политическую и религиозную обстановку в государстве пребывания, историю, культуру и менталитет населения той страны.Многие родители, к сожалению, не знают всех нюансов получения их детьми зарубежного образования, но всячески поддерживают их выбор. Родители должны знать, что их детям в стране пребывания необходимо будет пройти психологическую адаптацию к новой действительности, научиться без каждодневной помощи родителей решать весь комплекс проблем: в организации своего быта, проживания и общения с людьми с другой культурой и менталитетом и многому другому.Есть также и другая сторона этой проблемы, которая может стать актуальной по возвращении их в Казахстан через пять или более лет, когда нужно будет заново интегрироваться в наше общество, быть конкурентоспособным, найти работу и трудиться наравне с другими согражданами во благо родной страны. Во всех этих случаях помощь родителей будет иметь огромное значение.Особо хочу остановиться на рисках, которые могут ожидать молодых казахстанцев в период пребывания за рубежом.Во-первых, это риск подверг­нуться чуждому религиозному воздействию в среде проживания и обучения. Как правило, это может произойти через центры изучения различных языков, спонсируемые малоизвестными организациями, различными религиозными ассоциациями и орденами так называемых братств, через посещение культовых сооружений, не охваченных государственным контролем в стране пребывания, а также через получение частных уроков и слушание лекций сомнительных духовных лидеров.Во-вторых, в случае если ваш ребенок получает за рубежом религиозное образование, то родителям просто необходимо проконтролировать, в каком именно духовном учреждении учится их ребенок, в сомнительных «худжрах» и «марказах» (религиозных школах) или в официальных медресе и вузах. Как и с кем он проводит свободное время, как часто выходит на связь с родителями, посольством и многое другое.В-третьих, родителям и их детям следует иметь в виду, что за рубежом некоторые религиозные организации часто прикрываются различными светскими наименованиями. Например, за приглашениями на бесплатные курсы английского или арабского языка, личностного саморазвития, популярной психологии, обучения основам ведения бизнеса, курсами ораторского искусства могут стоять деструктивные организации, вербующие непосвященных иностранцев в свои ряды.Важно помнить, что все наз­ванные факты содержат риски переноса деструктивных идей и представлений, в том числе религиозных, в нашу страну. Это может привести к идейным конфликтам в верующей среде, появлению и развитию отрицательного общественного резонанса по ряду гражданских, социально-экономических и морально-этических аспектов жизни нашего общества. Все это, разумеется, не может нас не беспокоить и диктует необходимость как можно более серьезно думать о мерах безопасности наших граждан за рубежом.Как известно, в соответствии со статьей 11 Конституции Рес­публики Казахстан наше государство осуществляет защиту и покровительство своих граждан за пределами наших границ. Поэтому государственные органы страны сегодня предпринимают все возможные шаги по ограждению казахстанцев от попадания в различные конфликтные ситуации и чужеродное религиозно-идеологическое влияние в иностранных государствах. Однако значение роли родителей и самих студентов в профилактике таких ситуаций трудно переоценить.– Как известно, с первых дней независимости нашей страны часть казахстанской молодежи стала выезжать для получения теологического образования в различные зарубежные страны. В этом контексте я бы хотел остановиться на следующем.Во-первых, очень важно отметить, что на данном этапе религиозное образование целесообразно получать в казахстанских духовных учебных заведениях. Родители и студенты должны знать, что в Казахстане есть все возможности для получения качественного духовного образования. В частности, в стране работают один университет и девять исламских медресе, православная и католическая духовные семинарии.Как известно, Президент Нурсултан­ Назарбаев еще в 1993 году в непростых экономических условиях договорился с иностранными коллегами об открытии Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алматы. С начала своей деятельности в 2000 году до настоящего времени университет окреп и ведет подготовку высококвалифицированных специалистов – религиоведов, исламоведов, переводчиков арабского и английского языков, других специальностей, отвечаю­щих требованиям времени. Все программы обучения в данных учебных заведениях соответствуют требованиям Министерства образования и науки Казахстана и сочетают в себе как светские, так и религиозные дисциплины.Дополнительно следует отметить, что как компонент светского образования в шести вузах страны ведется подготовка специалистов с религиоведческим образованием: в КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, КарГУ им. Е. Букетова, университете «Нур-Мубарак», Международном Казахстанско-Турецком университете им. Х. Ясави и Университете иностранных языков и деловой карьеры. Именно в этих вузах по государственному заказу обучаются более 800 студентов – будущих религиоведов и исламоведов. Таким образом, в настоящее время казахстанская молодежь, решившая посвятить себя изучению религиоведения и теологических дисциплин, имеет все возможнос­ти получить профессиональные знания у себя на Родине.Немаловажно отметить, что сегодня государством совместно с отечественными учебными заведениями принимаются меры по обеспечению продолжения религиозного образования казах­станскими студентами, которые решили вернуться на Родину из аналогичных зарубежных учебных заведений. В этом контексте мы бы хотели еще раз призвать казахстанских родителей очень серьезно отнестись к тому, в каких зарубежных религиозных центрах получают образование их дети. Очень важно, чтобы этими вузами не оказались сомнительные и с плохой репутацией учебные заведения. Хочу подчеркнуть, что это вопрос духовной безопаснос­ти – как наших студентов, так и всего казахстанского общества.Для тех, кто решил получить зарубежное духовное образование, рекомендую делать это исключительно по направлению традиционных для Казахстана конфессий, а также выбирать те страны и вузы, которые ими предлагаются. Как правило, они рекомендуют уже проверенные вузы, с которыми имеются договоренности о сотрудничестве в сфере образования и контроле учебно-воспитательного процесса. В частности, в настоящее время Духовным управлением мусульман Казахстана и Минис­терством образования и науки при содействии Комитета по делам религий проводится работа по заключению соответствующих соглашений с рядом авторитетных вузов Турции, Египта и России.– Чтобы наши граждане были более осведомленными и соответственно защищенными при получении образования за рубежом, в том числе религиозного, Комитетом по делам религий в 2014 году был разработан рекомендательный документ под названием «Памятка по вопросам религии для граждан Республики Казахстан, выезжающих за рубеж на обучение». Он призван научить казахстанцев корректному поведению за границей и необходимым действиям в различных обстоятельствах. В частности, в памятке напоминается, что, находясь в иностранном государстве, необходимо с уважением относиться к его государственному строю, законодательству, традициям и обычаям. Вместе с тем следует четко осознавать, что они в своем лице представляют Республику Казахстан и выступают носителями нашей самобытной культуры, истории и духовных ценностей, которые необходимо сохранять за годы учебы.Важно всегда помнить, что граждане нашей страны, находясь за границей, так или иначе формируют имидж Казахстана в глазах иностранной общественности и по их поведению и поступкам судят о нашей стране. Также следует знать, что наше государство заинтересовано в поддержании казахстанскими студентами иностранных вузов постоянных контактов с дипломатическими представительствами нашей страны за рубежом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем по прибытии в иностранное государство в течение максимум одного месяца встать на консульский учет в посольстве или консульстве Республики Казахстан. Важно поддерживать регулярные связи с нашими дипломатичес­кими представительствами и по возможности принимать участие в организуемых ими общественно-культурных мероприятиях. Это позволяет быть в курсе отечественных событий и сохранять чувство связи с Родиной. При этом самое главное преимущество памятки – то, что в ней подробно отражены признаки, по которым можно распознать методы деятельности религиозных деструктивных организаций и течений, что позволит выявить их на первых стадиях соприкосновения и принять необходимые меры безопасности.«Памятка…» распространена во всех регионах страны и находится в открытом доступе для населения на сайтах Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта, Министерства образования и науки, а также Министерства иностранных дел Казахстана. Поэ­тому рекомендуем родителям и студентам обязательно ознакомиться с ее содержанием и руководствоваться в каждодневной жизни за рубежом.– Всем выпускникам и студентам желаю успешной учебы и получения качественного образования. Важно всегда помнить, что от полученных ими знаний будет зависеть процветание нашей страны. Где бы ни учились молодые казахстанцы, пусть гордо носят статус гражданина Казахстана и оправдывают надежды родителей и нашей страны!