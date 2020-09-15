Образовательные платформы Казахстана подверглись DDoS-атакам
Екатерина Елисеева
Образовательные платформы kundelik.kz и bilimland.kz подверглись DDoS-атакам. Они были зафиксированы службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП "Государственная техническая служба" КНБ РК , передает Kazpravda.kz.
"В ходе анализа выявлено, что DDoS-атаки были осуществлены со множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента интернета. На сегодняшний день данные DDoS-атаки заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП "ГТС". В рамках международного сотрудничества были направлены оповещения в адрес зарубежных CERT с указанием источников атак", – говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, зафиксированные атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных интернет-ресурсов.
"Стоит отметить, что спустя 8 минут после фиксации атак на интернет-ресурс kundelik.kz были зафиксированы DDoS-атаки на образовательный портал bilimland.kz. Эксперты Службы KZ-CERT сделали вывод, что атаки связаны между собой и были нацелены на нарушение работоспособности вышеуказанных образовательных порталов в период дистанционного обучения", – добавили в KZ-CERT.