Общество
Образовательные платформы Казахстана подверглись DDoS-атакам
Екатерина Елисеева
Образовательные платформы kundelik.kz и bilimland.kz подверглись DDoS-атакам. Они были зафиксированы службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП "Государственная техническая служба" КНБ РК , передает Kazpravda.kz.

"В ходе анализа выявлено, что DDoS-атаки были осуществлены со множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента интернета. На сегодняшний день данные DDoS-атаки заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП "ГТС". В рамках международного сотрудничества были направлены оповещения в адрес зарубежных CERT с указанием источников атак", – говорится в сообщении. 

Как сообщает ведомство, зафиксированные атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных интернет-ресурсов.

 "Стоит отметить, что спустя 8 минут после фиксации атак на интернет-ресурс kundelik.kz были зафиксированы DDoS-атаки на образовательный портал bilimland.kz. Эксперты Службы KZ-CERT сделали вывод, что атаки связаны между собой и были нацелены на нарушение работоспособности вышеуказанных образовательных порталов в период дистанционного обучения", – добавили в KZ-CERT. 

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