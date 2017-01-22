​Образцовая модель

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Ануар Калмыков

Документ был подписан по итогам визита министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова в Москву, где он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Для нового главы казахстанского внешнеполитического ведомства приезд в Россию стал первым в двустороннем формате. Глава МИД РК отметил символичность своего визита, который проходит в канун 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, и назвал сотрудничество между нашими странами образцовой моделью в двустороннем формате, показательным для со­временных международных отношений. Он подчеркнул, что тон широкому сотрудничеству между Астаной и Москвой задают лично президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили различные аспекты казах­станско-российского сотрудничества, взаимодействия в многосторонних форматах, обменялись мнениями по актуальным вопросам регио­нальной и международной повестки дня.

– За годы независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры глав государств, и нет ни одного вопроса, который не находит своего решения, – отметил в ходе переговоров Кайрат Абдрахманов.

В контексте начала работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января текущего года стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках главного политического органа ООН, а также в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

Другими ключевыми темами переговоров стали вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предстоящий в Астане переговорный процесс по Сирии, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Подводя итоги визита, Кайрат Абдрахманов отме­тил, что в текущем году запланировано множество встреч между лидерами наших стран, и поэтому совместной работы с российской стороной будет предостаточно.

– Уверен, что итоги сегодняшней встречи послужат развитию дальнейшего сотрудничества Казахстана и России по всему комплексу взаимодействия в духе взаим­ного доверия, партнерства и союзничества, а наши отношения будут оставаться наглядным примером для всех наших партнеров, – подчеркнул казахстанский дипломат. 

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