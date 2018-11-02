​Образцовые отношения

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба Президента РК.

Глава государства подчеркнул стратегический характер доверительного и динамично развивающегося взаимодействия между Казахстаном и Россией.

– Недавно состоялась моя встреча с Президентом Владимиром Путиным. Наши двусторонние отношения являются образцовыми, и нам необходимо их сохранять, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также остановился на вопросах развития взаимного сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Глава государства, указав на важную роль правительств Казахстана и России в деле расширения торгово-экономических отношений и укрепления межрегиональных связей, поблагодарил Дмитрия Медведева за вклад в развитие двустороннего партнерства.

В свою очередь Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что результатом взаимовыгодного сотрудничества является рост объема торговли между Россией и Казахстаном.

– Казахстан – стратегический партнер и союзник России. Наши связи отличаются масштабнос­тью и глубиной, о чем свидетельствуют как интенсивные контакты на высшем уровне, так и продвинутые отношения между правительствами и бизнес-сообществами. В течение года мы часто встречаемся на различных площадках. Это отрадно, поскольку без подобного общения невозможно выстроить полноценное взаимодействие, – сказал Дмитрий Медведев.