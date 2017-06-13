Образцовые семьи

По словам руководителя управления внутренней политики области Рахии Турмаханбетовой, в текущем году было подано 180 заявок как из городской, так и сельской местности. После первого тура жюри отобрало 44 участника, претендовавших на призовые места. В результате голосования обладательницей Гран-при признана семья 84-летнего почетного гражданина Таласского района Ргебая Абильдаева, долгие годы работавшего главным врачом противотуберкулезной больницы города Каратау. Членам семьи вручен сертификат на полмиллиона тенге для приобретения бытовой техники. По признанию главы семьи-победительницы, для него это большая и приятная неожиданность, и он рад, что его семья отмечена среди многих других достойных.

Первое место заслужила семья Арыс­танбаевых из Меркенского района. Молодая семья воспитывает 11 детей, восемь из которых взято под опеку. Сертификат на сумму 400 тыс. тенге оказался для нее хорошим подспорьем. Второе место дос­талось Онербековым из Жамбылского района, третье – присуждено сарысуской семье Владимира Эбеля. Им вручены сертификаты на 300 тыс. и 200 тыс. тенге соответственно.