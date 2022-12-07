Образы эпохи

Выставку «Личность в истории» организовал Восточно-Казахстанский музей искусств. Она стала итогом конкурса на создание портретов казах­станцев – знаковых личностей минувшего века.

Как рассказали в музее, участие в проекте приняли 26 художников из Восточного Казахстана, области Абай и Павлодарской области. Им предложили создать живопис­ные или графические образы деятеля Алаш Ахмета Байтурсынулы (в этом году отметили его 150-летие), Мухтара Ауэзова (125-летие), героев Советского Союза Хиуаз Доспановой, Маншук Маметовой, Талгата Бегельдинова, Изгутты Айтыкова, а также народной артистки Казахстана Розы Баглановой (100-летие). Всего на суд жюри во главе с академиком Академии художеств РК Адилгали Баяндиным было представлено 43 работы.

– Высокую оценку получило произведение театрального художника Есбола Нурсадыкова, – отметила искусствовед Лариса Мартынова. – Его работа – это красивый полет фантазии. Он представил, будто легендарные герои войны встретились с Розой Баглановой. Вот они стоят рядом друг с другом, словно приготовились, что сейчас их снимет фотограф. Конечно, в жизни они вряд ли когда-нибудь виделись, хотя певица и выступала с концертами на фронте. Картина называется «Ровесники». У всех в выражении лица есть что-то общее – наверное, мечта о мирном будущем страны. Автор передал не только портретное сходство своих героев, но и достоверные детали формы, знаков отличия и так далее.

По условиям конкурса все работы перешли в собственность музея искусств. Авторы получили призы и поощрительные премии. Как заверила директор музея Бекайым Уябаева, подобные творческие начинания будут проходить и впредь. «Ведь если есть поддержка, искусство будет развиваться», – подчерк­нула руководитель.

Приятным сюрпризом на вернисаже стала презентация каталога областного фестиваля искусств «Дала дидары», организованного в 2021 году к 30-летию Независимости Казахстана. В альбом вошли фото и аннотации к лучшим работам художников 16 районов Восточно-Казахстанской области в прежних больших границах, куда входила современная область Абай. Как заметили специалисты, каталог позволил зафиксировать замечательные произведения и ввести их в оборот для искусствоведческого анализа. Издание стало яркой памятью о фестивале.

Выставка «Личность в истории» будет работать до февраля 2023 года.