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​Обрезали крылья
Николай Иванов

Из Министерства труда и социальной защиты населения в адрес уполномоченного по правам человека в РК поступил обобщенный ответ на его обращение по актуальным вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью. Предоставленный ответ, по мнению получателя, не содержит исчерпывающей информации о позиции по конкретным предложениям омбудсмена, выработанным совместно с общественными организациями, объединяющими людей с инвалидностью.

В документе не конкретизированы вопросы о внутренних правилах частных авиакомпаний, согласно которым людям с инвалидностью I группы при полете без сопровождающего лица не продаются авиабилеты, а также с них требуется подпись декларации, обязывающей взять на себя ответственность за ущерб собственному здоровью или смерть, которые могут произойти во время полета.

В предоставленном МТСЗН ответе дана лишь некорректная ссылка на ст. 5 Закона РК «О транс­порте в Республике Казахстан» о невмешательстве госорганов в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Вместе с тем статья 6 данного Закона возлагает именно на уполномоченный госорган функцию по государственному управлению транспортом. Более того, ст. 25 Закона включает в перечень транс­портного контроля данным органом обеспечение инвалидам доступности пассажирских перевозок, услуг перевозчиков, информации об обслуживании, а также создание необходимых удобств и условий при оказании им услуг по перевозке.

В ответе, сообщается в релизе пресс-службы аппарата уполномоченного, отсутствует обоснованная позиция Правительства по предложению об архитектурно-строительном контроле объектов инфраструктуры. В обращении был приведен ряд конкретных примеров строительства объектов, считающихся адаптированными, но в действительности не соответствующих требуемым параметрам для лиц с особыми потребностями. В связи с этим неоднозначную норму в законодательстве о привлечении уполномоченного органа социальной защиты населения к архитектурно-строительному контролю объектов строительства было предложено закрепить обязательным участием названного органа, а также наделением общественных объединений правом участия в данном процессе. Оставлены без внимания приведенные национальным правозащитным учреждением жалобы на отсутствие тактильных дорожек, звуковых светофоров для незрячих и слабовидящих в конкретных регионах страны.

Не изложена реакция на вопросы о содействии трудовой занятости людей с инвалидностью, поддержке специализированных предприятий общественных объединений слепых и глухих, условий их труда, организации подготовки и обучения работодателей с учетом особенностей работы с лицами с особыми потребностями.

Не рассмотрены предложения, касающиеся оформления банковских займов, в том числе потребительских кредитов для людей с инвалидностью. Также остались без внимания предложения об организации на системной основе регулярного анализа положения лиц с особыми потребностями, внедрения бесплатной телефонной линии для их консультирования по вопросам, в том числе касающимся предоставления медицинских, социальных, трудовых услуг, оказания правовой помощи. Недостаточно раскрыта ситуация с условиями содержания людей с инвалидностью в пенитенциарных учреждениях. Не проанализированы, в частности, проблемы в связи с их направлением в медицинские учреждения для установления инвалидности, а также оформлением соответствующих документов, связанных с социальным обеспечением.

Поднятые в обращении омбудсмена проблемы перекликаются с вопросами, затронутыми Специальным докладчиком ООН по правам людей с инвалидностью Каталиной Девандас Агилар в ходе сентябрьской встречи в рамках официального визита в Казахстан. Актуализация этих проблем связана с предстоящей защитой Казахстаном в Комитете ООН по правам инвалидов Первоначального доклада о мерах, принятых страной в целях имплементации Конвенции о правах инвалидов. Учитывая важность рассматриваемого вопроса в контексте программных задач, поставленных перед Правительством Главой государства, омбудсмен обратился к министру труда и социальной защиты населения с просьбой инициировать дополнительное рассмотрение затронутых им ранее актуальных вопросов обеспечения прав людей с инвалидностью с целью их тщательного и предметного анализа. 

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