Подробности о частичном обрушении дымовой трубы на ТЭЦ2 в г.Петропавловске озвучили в АО "СевКазЭнерго".

20 марта в 19:05 в ДЧС СКО поступила информация о том, что в городе Петропавловск (по ул. Я.Гашека 28) на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 АО «СевКазЭнерго» произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы из-за сильного ветра. В связи с этим работают два котлоагрегата. Всего 12 котлов, из них два в работе, приостановлена работа четырех, на аварийном ремонте еще четыре, на плановом ремонте – один и на реконструкции ещё один (замена на новый котел).

Температура воздуха -8 0С и порывы ветра 9-17 м/с повлияли на подачу теплоэнергии. Согласно графику, при данной температуре подача в магистрали должна составлять +75 градусов, на данный момент времени подача составляет +45 градусов.

Подача энергоснабжения осуществляется в штатном режиме. Производятся поисковые работы по установлению жертв и пострадавших. Производится откачка воды. Выехали ДЧС (25 человек личного состава и 4 ед. техники)

АО «СевКазЭнерго»

Фото: Петропавловск.News