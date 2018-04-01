Обрушился почти километр трубопровода на "АрселорМиттал Темиртау"
Обрушение около километра трубопровода произошло на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, разорван воздухопровод и азотопровод в районе конвертерного цеха, передает BNews.kz.
"31 марта в 22:40 часов произошли порывы воздухопровода и азотопровода диаметром 820 миллиметров и 720 миллиметров соответственно, с падением на землю на протяженности около 1000 метров (причины выясняются). Остановлены: на аглопроизводстве агломашины (для спекания руды – прим. авт.) № 6, 7, доменные печи№ 2, 3, кислородно-конвертерный цех полностью, все прокатные цехи", – говорится в сообщении, разосланном работникам металлургического комбината.
По словам работников, жертв и пострадавших нет. В рассылке также отмечается, что сейчас производятся осмотры трубопроводов (воздух, кислород, азот). Рассматривается возможность оперативных переключений для запуска цехов и производств. Организованы работы по восстановлению поврежденных трубопроводов. На восстановительных работах задействованы работники АМТ и четырех подрядных организаций.
Это уже не первое ЧП с обрушением металлических конструкций, а также ветхих зданий предприятия. Об эксплуатации устаревших технических устройств, зданий и сооружений неоднократно заявляли металлурги.