Обряд "Тұсау кесер" проведен для воспитанников детского дома в Нацмузее РК

В Национальном музее в честь праздника Наурыз был проведен обряд "Тұсау кесер" ("Разрезание пут") для детей, оставшихся без родительского попечения, передает Kazprvada.kz
со ссылкой на Информационно-имиджевую службу музея.
Для проведения обряда были приглашены известные личности – заслуженная артистка Казахстана Майра Мухаммедкызы, известный журналист, заместитель директора ТОО "Астана ақшамы" Зейн Алипбек, поэт Калкаман Сарин, директор телеканала "Балапан" Ляйля Султанкызы, известный политолог, журналист Жаркын Тусупбекулы.
"Для нашего народа, который стариков считает "своим богатством", сына – "продолжителем рода", дочь – "тем, кто расширяет его горизонты", каждый обряд или обычай имеет особое значение. Бесценные традиции народа, которые с пеленок воспитывают детей любить свой народ и свою землю, ценить наследие народа, сегодня нашли продолжение в благотворительном проекта Национального музея. Этот проект проводится в рамках народного проекта "Делай Добро", проводимого на государственном уровне. Все казахстанцы приняли активное участие в проекте "Делай Добро", который стартовал недавно и уже находит свое продолжение. Вот и Национальный музей решил поддержать данный проект и сегодня проводит обряд "Тұсау кесер" для детей, оставшихся без попечения родителей. Наш проект станет традиционным. Мы рады тому, что такое благородство души наших предков, которое проявлялось в милосердии к сиротам, сегодня находит отражение в подобных проектах", – сказал руководитель проекта – музеевед Нурсерик Жолбарыс.
В рамках проекта разрезаны путы пятерым воспитанникам детского дома. Все фотографии и сертификаты были прикреплены к личным делам малышей, чтобы они в будущем могли знать, кто из известных личностей разрезал ему путы.
В будущем такие мероприятия будут проводиться во время празднования каждого праздника.