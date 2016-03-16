Обряд "Тұсау кесер" проведен для воспитанников детского дома в Нацмузее РК

Культура
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В Национальном музее в честь праздника Наурыз был проведен обряд "Тұсау кесер" ("Разрезание пут") для детей, оставшихся без родительского попечения, передает Kazprvada.kz со ссылкой на Информационно-имиджевую службу музея. 

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Для проведения обряда были приглашены известные личности – заслуженная артистка Казахстана Майра Мухаммедкызы, известный журналист, заместитель директора ТОО "Астана ақшамы" Зейн Алипбек, поэт Калкаман Сарин, директор телеканала "Балапан" Ляйля Султанкызы, известный политолог, журналист Жаркын Тусупбекулы.

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"Для нашего народа, который стариков считает "своим богатством", сына – "продолжителем рода", дочь – "тем, кто расширяет его горизонты", каждый обряд или обычай имеет особое значение. Бесценные традиции народа, которые с пеленок воспитывают детей любить свой народ и свою землю, ценить наследие народа, сегодня нашли продолжение в благотворительном проекта Национального музея. Этот проект проводится в рамках народного проекта "Делай Добро", проводимого на государственном уровне. Все казахстанцы приняли активное участие в проекте "Делай Добро", который стартовал недавно и уже находит свое продолжение. Вот и Национальный музей решил поддержать данный проект и сегодня проводит обряд "Тұсау кесер" для детей, оставшихся без попечения родителей. Наш проект станет традиционным. Мы рады тому, что такое благородство души наших предков, которое проявлялось в милосердии к сиротам, сегодня находит отражение в подобных проектах", – сказал руководитель проекта – музеевед Нурсерик Жолбарыс.

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В рамках проекта разрезаны путы пятерым воспитанникам детского дома. Все фотографии и сертификаты были прикреплены к личным делам малышей, чтобы они в будущем могли знать, кто из известных личностей разрезал ему путы.

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В будущем такие мероприятия будут проводиться во время празднования каждого праздника.

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