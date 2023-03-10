ОБСЕ и ее Парламентская Ассамблея могут играть более значимую роль в разрешении кризисных ситуаций – Асанов

Заместитель председателя Сената Жакип Асанов встретился с главой Офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в городе Астане Фолькером Фробартом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: пресс-служба Сената

В своем выступлении Жакип Асанов отметил, что Казахстан поэтапно реализует необходимые политические реформы в соответствии с международными обязательствами и собственной национальной повесткой в области свобод и прав человека, верховенства закона.

«Хочу отметить, что Казахстан как государство-участник ОБСЕ строго соблюдает принцип верховенства закона. Приглашение наблюдателей БДИПЧ для мониторинга открытых судебных процессов подтверждает прозрачность нашей системы и также является мерой укрепления доверия. Выражаю надежду на продолжение конструктивного сотрудничества в межпарламентском измерении. ОБСЕ и ее Парламентская Ассамблея могут и должны играть более значимую роль в разрешении кризисных ситуаций. В данном контексте важна роль парламентской дипломатии в обеспечении климата доверия и взаимопонимания на всем пространстве ОБСЕ», – отметил вице-спикер Сената.

Кроме того, стороны обсудили и проведение предстоящих выборов в представительные органы власти страны, которые состоятся 19 марта текущего года. Вице-спикер отметил, что казахстанская сторона готова создать все необходимые условия для эффективной работы миссии наблюдателей БДИПЧ и ПА ОБСЕ.

В завершение беседы Жакип Асанов подчеркнул, что сотрудничество, построенное на принципах взаимного уважения и поддержки, будет и впредь динамично развиваться, открывая новые перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия между Казахстаном и ОБСЕ во благо наших стран и народов.