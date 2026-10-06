ОБСЕ положительно оценила программу Казахстана «Национальный фонд – детям»

В Казахстане предложили законодательно закрепить профессиональную социальную работу. Об этом на проходящей в Варшаве Конференции ОБСЕ по человеческому измерению заявила президент РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Динара Есимова.

По ее словам, в 2025 году Альянс совместно с государственными органами разработал проект закона «О социальной работе». Документ не дублирует Социальный кодекс Казахстана. Законопроект направлен на регулирование профессиональной социальной работы, статуса социального работника и механизмов взаимодействия ведомств и организаций в этом направлении.

«В связи с этим Альянс считает необходимым продолжить работу по законодательному закреплению профессиональной социальной работы на основе проекта закона «О социальной работе», разработанного в 2025 году», – сказала Динара Есимова.

По ее словам, такой закон позволит не только повысить статус социального работника, но и повысить эффективность системы оказания социальной помощи и охватить социальной поддержкой больше казахстанцев.

«Закон позволит не только повысить статус социального работника, но и повысить эффективность института социальной помощи и увеличить число казахстанцев, получающих социальную помощь», – сказала она.

Динара Есимова сказала, что в Казахстане около 7 миллионов детей. По ее мнению, для раннего выявления проблем детей и своевременного оказания им помощи должно быть достаточное количество профессиональных социальных работников.

«Несмотря на то, что во многих регионах мира уровень рождаемости снижается, в нашей стране уровень рождаемости все еще остается высоким. В связи с этим доля профессиональных социальных работников на рынке труда должна быть выше. Они должны быть рядом с ребенком в тот момент, когда он сталкивается с такими проблемами, как одиночество, отчуждение от общества, уязвимость и маргинализация», – сказала она.

По ее словам, в этом направлении Казахстану необходимы квалифицированные социальные работники и специалисты в сфере защиты прав.

«Для этого Казахстану необходима сильная профессиональная среда, состоящая из квалифицированных специалистов в сфере социальной работы. Кроме того, важно внедрять передовой международный опыт, укреплять академическое сотрудничество и создавать условия для развития профессиональной социальной работы в Казахстане», – сказала она.

Вместе с тем Динара Есимова отметила программу «Национальный фонд – детям», назвав ее одной из инициатив, направленных на обеспечение социальной справедливости.

«Одним из решений в рамках политики справедливого государства является программа «Национальный фонд – детям». Это выплата, которая предоставляется за то, что ребенок родился в Казахстане и является гражданином Казахстана. Ее можно использовать для получения образования или улучшения жилищных условий. Эта инициатива направлена на реализацию принципов социальной справедливости и расширение возможностей каждого гражданина начиная с детства», – сказала президент Альянса.

#дети #оценка #Нацфонд #ОБСЕ

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