Сегодня свободных мест в общежитиях региона нет. Их едва хватает, чтобы разместить нуждаю­щихся из уязвимых слоев­ населения. Говорить же о том, чтобы в кампусы попали среднестатистические студенты, которые учатся на коммерческом отделении, не приходится.

В одном из крупнейших вузов Костанайской области обеспеченность жильем будущих специалистов не достигает и 50%. Но ситуация изменится со строительством новых зданий. В Костанайской области таковых возведут 5 (3 – для государственных университетов, 2 – для колледжей).

И тут активную позицию заняли студенческие профсоюзы. До сих пор ребята помогали улучшать условия проживания сверстников, в том числе через ежегодный конкурс на лучшее общежитие. Судьями выступают представители вуза, активисты студенческих профсоюзов, санитарные врачи, пожарные. За победу вручают денежные призы либо нужную бытовую технику.

В итоге сегодня почти во всех студенческих общежитиях региона оборудованы прачечные, бытовые комнаты, места для отдыха. Безусловно, огромную роль в этом движении играют ректоры, без поддержки которых ничего бы не получилось. Теперь активисты продвигают сразу несколько идей, которые могли бы еще больше улучшить и облегчить жизнь студентов.

Одна из них – организация внут­ренних строительных отрядов. Студенты могли бы подзаработать на стройке общежитий, да и отношение к результатам труда будет более бережным. Раньше, говорят опытные педагоги, такая практика была повсеместной. В Костанайском государственном педуниверситете ее уже возродили: студентов привлекают к ремонту действующего общежития.

Второе предложение – создать онлайн-очередь и сделать проз­рачной процедуру распределения мест в общежитиях. Этот инструмент мог бы работать не только в рамках одного учебного заведения или региона, но и всей республики.

Онлайн-очередь в перспективе могла бы стать одним из показателей привлекательности вуза. Ведь не секрет, что сегодня конкуренты казахстанских инс­титутов предлагают абитуриентам полный пакет: бесплатное обучение, место в общежитии и даже стипендию.

Еще одно предложение – введение студенческого самоуправления в новых общежитиях с первых дней их работы. Это позволило бы сразу наладить быт, поддерживать порядок, оперативно решать возникающие, особенно на первых порах, вопросы.

Какой ответ активисты получат на озвученные предложения, неизвестно. Пока руководство вузов начало разработку проектов, а студенческие профсоюзы думают над критериями отбора, которыми можно было бы руководствоваться при распределении мест в новых общежитиях.