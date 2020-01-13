​Общага-призрак

В социальных сетях появился короткий видеоролик, автор которого рассказывает о том, что дом не огорожен, в нем лазает молодежь и непонятные люди, которые прямо из окон выбрасывают на тротуар старую сантехнику. Во дворе – открытые колодцы. «Ждут, наверное, какой-то трагедии», – резюмирует автор видео.
Побывав на месте, убедился: действительно, пятиэтажка, как и положено идущему под снос строению, встретила зияющими провалами пустых окон, подъездов и подвалов. Дом не огражден, во дворе ребятня камнями добивает остатки стекол в квартирах бывшего общежития.
Жители ближайшего дома пожаловались, что по ночам внутри кто-то жжет костры (явно греются бездомные), а местные ребятишки, несмотря на запреты взрослых, превратили общагу в «площадку» для игр.
После жалоб работники Спецавтобазы замуровали все окна и двери первого этажа. Но это не стало преградой для бомжей, которые по ночам возвращаются в заброшенное пристанище.
Как пояснили местные власти, в областном центре еще 11 аварийных общежитий, которые планируют переселить в текущем году.