​Общага-призрак

В социальных сетях появился короткий видеоролик, автор которого рассказывает о том, что дом не огорожен, в нем лазает молодежь и непонятные люди, которые прямо из окон выбрасывают на тротуар старую сантехнику. Во дворе – открытые колодцы. «Ждут, наверное, какой-то трагедии», – резюмирует автор видео.

Побывав на месте, убедился: действительно, пятиэтажка, как и положено идущему под снос строе­нию, встретила зияющи­ми провалами пустых окон, подъез­дов и подвалов. Дом не огражден, во дворе ребятня камнями добивает остатки стекол в квартирах бывшего общежития.

Жители ближайшего дома пожаловались, что по ночам внут­ри кто-то жжет костры (явно греются бездомные), а местные ребятишки, несмотря на запреты взрослых, превратили общагу в «площадку» для игр.

После жалоб работники Спец­автобазы замуровали все окна и двери первого этажа. Но это не стало преградой для бомжей, которые по ночам возвращаются в заброшенное пристанище.

Как пояснили местные власти, в областном центре еще 11 аварийных общежитий, которые планируют переселить в текущем году.