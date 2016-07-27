Общество
Общая протяженность Bus Lane в столице составляет 38,4 км
Общая протяженность Bus Lane в столице составляет 38,4 км, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акима Астаны.


В рамках модернизации транспортной инфраструктуры столицы, в целях повышения качества транспортных услуг, создания условий для пассажиров общественного транспорта в "городе внедрен проект выделенных автобусных полос Bus Lane – на 6 улицах города в 2015 году и на 5 улицах в этом году.

"Автобусные линии имеются по проспектам Момышулы, Богенбай батыра, Абая, Тлендиева, по улицам Кравцова, Мунайтпасова, Сыганак, Бараева, Кенесары, шоссе Алаш и Коргалжын. Общая протяженность Bus Lane составляет 38,4 км", – говорится в сообщении.

С введением данного проекта наблюдается увеличение средней скорости автобусов до 12–15%. Также рассматривается дальнейшее продолжение проекта по обустройству Bus Lane на проспектах Кабанбай батыра, Абылайхана, Орынбор, Тауелсиздик, Туран.

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