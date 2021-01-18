​Общая цель – сильный Казахстан

О своем намерении выступить перед депутатами Мажилиса (впервые собравшегося в новом составе) и Сената Глава государства заявил еще в день выборов, 10 января, так что открытие первой сессии Парламента VII созыва стало событием весьма ожидаемым.

Обращаясь к депутатам, Президент обозначил серьезный комплекс задач и инициатив, нацеленных на дальнейшие преобразования в важнейших сферах – политике, экономике, госуправлении, здравоохранении, образовании, социальном обеспечении, правозащитной и правоохранительной деятельности и так далее.

Открывая сессию Парламента, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с завершением выборов, пожелал успехов депутатам Мажилиса нового созыва и поблагодарил народных избранников предыдущего созыва за плодо­творную работу.

– За пять лет в стенах Пар­ламента было принято 410 законов. Депутаты, воспользовавшись своим правом законодательной инициативы, подготовили около 60 законопроектов. Это больше, чем за пять прошлых созывов. Новые депутаты, сохраняя интенсивный темп работы своих коллег из предыдущего созыва, должны работать еще более плодотворно, – отметил Глава государства.

Президент также обратил внимание, что начало деятельности обновленного состава Мажилиса совпало с двумя события­ми, имею­щими символическое значение для страны. Наша страна вступила в год 30-летия Независимости, а современный казахстанский парламентаризм подходит к своему четвертьвековому рубежу. Как убежден Глава государства, депутаты, получившие мандат доверия в этот исторический период, смогут оправдать надежды народа и будут верно служить Родине.

Результаты прошедших выборов показали, что казахстанцы поддерживают нынешний стратегический курс государства. Новый состав Мажилиса сформирован из представителей трех различных партий, и, как отметил Президент, несмотря на то, что политические позиции у них разные, цель одна – сделать Казахстан сильной и процветаю­щей страной.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что, как и все страны в мире, наша республика сегодня сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Важнейшей задачей остается преодоление последствий пандемии коронавируса. По мнению Президента, 21-й год XXI века станет переломным для всего человечества, определит, каким будет предстоящее десятилетие.

В таких условиях действовать нужно уверенно и быстро, так что проведение выборов в Мажилис в самом начале года – правильный шаг, который поможет активизироваться и не сбавлять темпы на пути осуществления необходимых преобразований.

– В Год 30-летия Независимости будут проведены комп­лексные реформы. Необходимо сосредоточить наши усилия на построении эффективного государства и справедливого общества. Главный приоритет – улучшение качества жизни и повышение благосостояния граж­дан. Народ ждет полноценной отдачи и конк­ретных результатов от социально-экономических программ, – сказал Глава государства.

Причем к этой работе необходимо привлекать активных граж­дан, обеспечить их участие в принятии важных решений, дать казахстанцам реаль­ную возможность внести конструктивный вклад в развитие страны. В этом и состоит суть концепции «слышащего государства».

Особо Президент акцентировал, что ключевое условие для успешного проведения реформ – их качественное законодательное обеспечение, и выразил уверенность, что обновленный депутатский корпус достойно с этой задачей справится.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность осуществления последовательных изменений для достижения намеченных целей и обозначил ряд приоритетов.

В первую очередь, по словам Президента, необходимо приложить все усилия для развития правового государства и укрепления доверия граждан к органам власти. Здесь особое место занимает внедрение новой модели государственного управления.

– Суть реформ в данной сфере заключается в разумной де­централизации системы, модернизации государственного аппарата, оптимизации квазигосударственного сектора и цифровизации всех процессов. Таким образом, государственный аппарат станет максимально компактным, открытым и эффективным, а процесс принятия решений – гибким и прозрачным. Социально-экономическое развитие невозможно без надлежащей защиты прав граждан, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул важность завершения реформы по укреплению независимости судебной власти. По убеждению Главы государства, судебная система не должна быть закрытой корпорацией. Ее нужно значительно модернизировать, привлечь специалистов в различных областях права, а при подборе кандидатов на должность судей важно учитывать не только их профессиональный опыт, но и личные качества.

Должна измениться и работа правоохранительных органов – об этом Глава государства подробно говорил еще в Послании народу Казахстана. Речь идет, в частности, о переходе на сервисную модель во взаимоотношениях с гражданами, более широкое использование возможностей, которые дают цифровые технологии.

В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев назвал эффективную социальную политику, которая является ключевым инструментом построения сильного и инклюзивного общества.

– Высокое качество человеческого капитала – основа долгосрочной конкурентоспособности всех государств, включая Казахстан. Мир движется в сторону «экономики знаний», это реальность. Сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны. Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем. Важно понимать, что статус «молодой нации» дает нам долго­срочные преимущества. Но нужно правильно воспользоваться этими преимуществами, проводить последовательную работу по развитию человеческого капитала. Инвестиции в молодых людей, безусловно, многократно окупятся и принесут благо всему нашему государству, – подчеркнул Президент.

Он отметил, что в последнее время Казахстан продвинулся в реформировании сферы образования, но вместе с тем предстоит решить ряд накопившихся проблем.

Одна из самых насущных задач – сокращение разрыва в качестве образования между различными социальными группами и регионами. По словам Главы государства, на данном этапе развития требуется новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников, и в этих целях предстоит разработать и реализовать специальный на­циональный проект.

– Особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи. В связи с этим особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний, – сказал Глава государства.

При этом он также подчеркнул, что базовое условие формирования здоровой нации – здоровый образ жизни граждан. И здесь следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту. Президент особо акцентировал, что это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение.

– По моему поручению Правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта, он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также указал на необходимость перезагрузки политики по социальному обеспечению. Приоритетом должна оставаться поддержка наиболее уязвимых граждан. Нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. По его словам, разрабатываемый Социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы в этой важной сфере.

– Еще один ключевой элемент социальной инфраструктуры – отечественная пенсионная система. Она должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей. Мы запустили очень важную, можно сказать, уникальную реформу – возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов. Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Правительство и Национальный банк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реа­лизация потребует качественного законодательного обеспечения. В целом ожидаю от новых членов Парламента активной работы по совершенствованию социальной политики, – обратился Глава государства к депутатам.

Третий приоритет – поступательный рост национальной экономики, без которого невозможно обеспечить благополучие граждан.

По словам Президента, Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности. В рамках совершенствования фискальной политики предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции. Необходимо продолжить соз­дание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддерж­ки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике.

– Я уже дал поручение перейти на регулирование с «чистого листа», которое значительно снизит издержки по открытию и ведению бизнеса. Соответствующий Указ мной подписан в конце 2020 года. В соответствии с ним Правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в Мажилис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент отметил, что нужно уменьшить роль государства как собственника и регулятора. Следует продолжить и завершить начатую ранее программу приватизации, пересмотреть миссию, роль и функции квазигосударственного сектора.

– Учитывая динамичную транс­формацию рынка труда, необходимо стимулировать переток рабочей силы из низкопродуктивных в более производительные секторы экономики. Для этого требуется завершить первичную индустриализацию страны. Промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям. Поэтому особую актуальность приобретает принятие Закона «О промышленной политике». Он не должен быть рамочным. В нем следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса, – подчерк­нул Глава государства.

Дальнейшие системные преоб­разования, как сообщил Касым-Жомарт Токаев, будут подробно обсуждены 29 января на заседании Высшего совета по реформам.

Планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования, актуа­лизированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления.

Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты.

– Особо хотел бы отметить, что в рамках данной работы необходимо встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе «Nur Otan». Предложенные партией меры и подходы должны быть приняты в работу и реализованы. Конструктивные предложения из программ других партий, прошедших в Парламент, также будут внимательно изучены Правительством, – сказал Президент.

Сбалансированное развитие страны с точки зрения территории и пространства также вошло в число ключевых задач на предстоящий период. При этом особое внимание следует уделить развитию отраслей, связывающих все регио­ны через единое экономическое пространство. В частности, речь идет о транспорт­ной, энергетической и цифровой инфраструктуре.

– Приоритет будет отдан улучшению инфраструктуры, связывающей между собой регионы, города, районы и села. В соответствии с новыми стандартами будет модернизировано более 3 500 сел. Дороги до каждого опорного села и все республиканские трассы будут реконструированы и отремонтированы на 100%, – заявил Глава государства.

Как было отмечено в выступлении, для дальнейшего совершенствования местного самоуправления важно упростить бюджетные процедуры и повысить самостоятельность местных представительных и исполнительных органов.

Одним из главных направлений реформ в Казахстане является эволюционная политическая модернизация. Президент отметил, что реформы, проведенные в этом направлении в прошлом году, дали импульс демократическому развитию страны. Прошедшие выборы в Мажилис и маслихаты положительно повлияли на рост политической конкуренции. Введение пропорциональной системы выборов в маслихаты повысило активность партий в регионах. Институт пар­ламентской оппозиции значительно усилил роль малых политических сил. Все это работает на развитие многопартийности и укрепление парламентаризма.

Следующий важный шаг – выборы акимов сел. Президент заявил, что в текущем году пройдут выборы в отдельных сельских округах.

– Мы намерены укрепить сис­тему местного самоуправления с самого низа. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно будет переходить к выборам районных акимов. Однако мы не должны ограничиваться этим, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что прошедшая избирательная кампания, несмотря на карантинные ограничения, была динамичной и насыщенной. Для того чтобы пройти в Мажилис и маслихаты, некоторым партиям не хватило совсем немного. В связи с этим Глава государства высказал мнение, что участие этих партий в работе Парламента могло бы повысить эффективность законо­творческой деятельности.

– Мы должны снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, поскольку такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах. Также это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. Данная инициатива расширит представительство, позволит учесть мнение максимально широких слоев населения при выработке государственной политики, – считает Глава государства.

Отметил Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении также актуальность повышения активности представителей гражданского общества, совершенствования молодежной политики и поддержки благотворительной дея­тельности.

Он напомнил, что в начале года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности общественных советов», которым существенно усилены полномочия этих структур. Следующий шаг к повышению гражданской активности – это обсуждаемый сейчас. Также Президент вновь напомнил о необходимости легализовать институт онлайн-петиций. Цель этих инициатив – повысить эффективность государства, вовлечь гражданское общество в процесс принятия решений.

Одной из ключевых задач Глава государства назвал совершенствование законодательства в сфере государственной молодежной политики. В 2020 году Правительством принят комплексный план по поддержке молодежи. Разрабатывается национальный проект «Тәуелсіздік ұрпақтары», законы в сфере государственной молодежной политики и волонтерской деятельности.

Депутаты, как отметил Касым-Жомарт Токаев, должны законодательно оформить понятие «социальные услуги для молодежи». Также следует внедрить в Казах­стане Индекс развития молодежи, на основе которого будет оцениваться работа местных исполнительных органов по реализации молодежной политики. Кроме того, нужно разработать простые и понятные стимулы для поддержки тех, кто занимается благотворительной деятельностью и волонтерством.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что одной из главных целей остается всесторонняя защита прав человека. При этом особое внимание, по его мнению, следует уделить максимальному обеспечению свободы выбора граждан.

– В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать свое несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу «против всех». Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора – это тоже выбор, – заметил Глава государства.

Президент отметил необходимость принятия специального закона об омбудсмене, который упорядочит деятельность этого института по различным направлениям, а также усиления аппарата уполномоченного по правам человека, вплоть до создания его региональных представительств.

Есть также широкий круг воп­росов, связанных с защитой прав детей, в том числе обеспечением их безопасности, предотвращением суицидов, буллинга. Должен быть решен вопрос инклюзивного развития детей с особыми потребностями.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что предложенные ини­циативы являются лишь частью долгосрочных социально-экономических и политических реформ, которые сейчас стоят на повестке дня. По его мнению, депутатам необходимо принять активное участие в данной работе и наладить конструктивное взаимодействие с Правительством.

– Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы все насущные вопросы в обществе обсуждались в первую очередь в Парламенте. Представители общественности и эксперты должны принимать самое активное участие в подготовке законопроектов. Одним из главных требований является установление эффективной обратной связи по спорным вопросам, которые могут вызвать недовольство граждан. Перед Парламентом стоят две важные задачи – принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества, – подчеркнул Президент Казахстана.

Резюмируя, Глава государства отметил, что Парламент – это эпицентр деятельности, направленной на защиту интересов страны. Он призвал депутатов проявлять высочайшую ответственность при принятии решений и всегда помнить о том, что народ ждет позитивных перемен.