​Общая цель – стабильность и развитие

Возглавивший казахстанскую делегацию заместитель ми­нистра иностранных дел Акылбек­ Камалдинов обратил внимание, что нынешние переговоры проводятся в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, взаимодействие между которыми носит характер долгосрочного сотрудничества во всех сферах.

– Наши взаимоотношения развиваются конструктивно, динамично при взаимной поддерж­ке на международной арене. Устойчивое и стабильное развитие Афганистана является приоритетным направлением в деятельности Министерства иностранных дел Казахстана в контексте сокращения угроз для региональной безопасности, – отметил ­вице-министр МИД РК.

Глава афганской делегации, заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Хекмат Халиль Карзай­ в свою очередь подчерк­нул, что ситуацию в его стране следует рассматривать с двух ракурсов. Это обеспечение стабильности и безопасности для страны и ее соседей, а также поддержка социально-экономического развития и продолжение восстановления инфраструктуры мирной жизни в Афганистане.

– Хочу поблагодарить руководство и народ Казахстана за поддержку и совместную работу над самыми разными вопросами. Ваша страна предоставила более 1 000 стипендий молодым афганским умам, которые завтра возьмут на себя ответственность за управление Афганистаном, – отметил Хекмат Халиль Карзай.

Заместитель главы МИД ИРА также выразил признательность казахстанской стороне за оказание гуманитарной помощи и выделение средств на возведение социально важных объектов инфраструктуры в Афганистане. Он заверил, что правительство национального единства Афганистана прилагает все возможные усилия для стабилизации ситуации в стране.

В ходе консультаций стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента ИРА Мохаммада ­Ашрафа Гани в Астану в 2015 году, сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах. Отмечалась важность участия Афганистана в международных мероприятиях в Казахстане, в том числе саммитах ШОС и ОИС, выставке «ЭКСПО-2017».

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, отметив значимость эффективного взаимодействия в рамках членства Казахстана в СБ ООН, а также продвижение на площадке Совбеза актуальных для региона Цент­ральной Азии проблем, включая вопросы региональной безопас­ности и ситуации в Афганистане.