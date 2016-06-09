​Общая угроза

«Теракт, совершенный в священный для всех мусульман месяц Рамадан, показал весь цинизм и жестокость террористов и подтвердил, что террористы никакого отношения к исламу не имеют», – говорится в заявлении.

МИД РК также вновь обозначил позицию Казах­стана как страны, выступающей за принятие мировым сообществом эффективных коллективных усилий для искоренения этого зла и убежденной, что терроризм является угрозой безопасности в глобальном масштабе. «Основываясь на принципах международного права и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, Казахстан призывает все страны мира объединить усилия под эгидой ООН против распространения терроризма и экстремизма», – отмечается в заявлении ведомства.