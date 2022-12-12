Общее дело

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Алла Серикбаева

Омбудсмены со специальным мандатом намерены объединиться для более эффективной защиты прав казахстанцев.

В преддверии Международного дня прав человека в Астане состоя­лась презентация деятельности отечественных омбудсменов со специальным мандатом. Мероприя­тие прошло по инициативе уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой. В нем приняли участие депутаты Парламента РК, представители госорганов и международных организаций.

В текущем году казахстанскому национальному правозащитному учреждению исполнилось 20 лет. В ноябре вступил в силу Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», с принятием которого усилена компетенция омбудсмена и механизмы правозащитной деятельности. В регионах уже приступили к работе 17 представителей омбудсмена. Кроме того, сегодня в Казахстане есть уполномоченные по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по этике Агентства по делам государственной службы, банковский и студенческий омбудсмен.

Выступая с приветственным словом, депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова отметила, что десятилетиями деятельность уполномоченного считалась формальной и имиджевой частью внешней политики государства. Но принятие отдельного Конституционного закона сделало защиту прав и свобод человека и гражданина частью повседневной жизни.

Как констатировала омбудсмен Эльвира Азимова, за период ее работы на данной должности, а это четыре года, увеличилось число обращений:

– В этом году в мой адрес поступило свыше 3,5 тысячи обращений по различным направлениям, что более чем в два раза больше, чем за весь 2021 год (1 855 жалоб), и в три раза больше, чем в 2020 году (1 201 жалоба). Самые главные три вопроса, которые поднимают казахстанцы, – это несогласие с незаконными действиями правоохранительных органов, судебное правосудие и действия органов исполнительной власти. В первую очередь граждане говорят о правах, связанных с охраной здоровья, с социальным, пенсионным обеспечением, трудовых правах, правах ребенка и о праве на жизнь. И конечно же, это право на защиту достоинства и свободы.

Несмотря на тот факт, что институт омбудсмена получил популярность в Казахстане, по словам Эльвиры Азимовой, в обществе есть неполное понимание его деятельности, и основная причина – отсутствие достаточной информации.

Омбудсмены со специальным мандатом рассказали об опыте работы по содействию восстановлению нарушенных прав граждан. В ходе обсуждения были подняты такие острые проблемы, как насилие, жестокое обращение и наказание. Кроме того, защитники прав затронули проблему доступа к качественному образованию и медицинскому обслуживанию.

– Консолидация усилий с коллегами играет важную роль. Все мы делаем одно дело – это оказание помощи нашим гражданам в восстановлении и защите их прав, – резюмировала Эльвира Азимова.

Она отметила, что важна не только поддержка государства, но и доверие граждан к этим институтам. Большую роль в продвижении международных и конституционных гарантий соблюдения прав человека играет и неправительственный сектор.

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