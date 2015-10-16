Общее видение перспектив 505 Лилия СЫЗДЫКОВА

Приветствуя гостя, И. Адырбеков отметил, что построение добрососедских отношений с Китаем – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана.

– Председатель КНР Си Цзиньпин стал первым руководителем зарубежного государства, посетившим Казахстан с официальным визитом после президентских выборов. Тем самым Председатель КНР подтвердил высокий статус и особую значимость казахстанско-китайских отношений в регионе Центральной Азии, – сказал он.

В ходе встречи И. Адырбеков акцентировал внимание собеседника на главных аспектах новой экономической политики «Нұрлы жол», отметив, что данная программа и инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» отражают общие видения перспектив долгосрочного взаимодействия.

Собеседники также обменялись мнением относительно мировой повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества.

Во встрече также принял участие сенатор Георгий Ким.



