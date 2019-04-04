​Общее – значит ничье?..

Дареному коню…

В 2017 году в Павлодаре начали масштабную инвентаризацию всех подобных объектов. Выводы получили неутешительные, а итоги этой работы не удалось подвести до сих пор.

Главная причина того, что на спортивных и игровых площадках калечатся дети, проста: эти объекты де-юре никому не принадлежат. Между тем мало смонтировать тот же тренажер – нужно его постоянно обслуживать, а бесплатно это делать никто не намерен.

Получается, что пока у площадки нет хозяина (или официального, или просто рачительного), она при активном использовании со временем становится опасной.

Например, в Павлодаре сейчас есть 191 общедоступное плос­костное сооружение (корты, тренажеры, футбольные поля, стритбольные площадки) и 94 детские площадки. Такую цифру называет руководитель отдела физической культуры и спорта Кумусай Асайнова. Приличная часть всего данного хозяйства – довольно новые объекты, но это не значит, что они находятся в хорошем состоянии.

Десятки объектов подарены городу спонсорами, но «подарки» эти уже через пару лет начали нуждаться в ремонте. А все потому, что все время были ничьими. Каждый желающий «отрывался» на них по полной программе.

– У нас есть 10 инклюзивных площадок – это комплекс из поля, уличных тренажеров и игровой зоны. Семь из них построил спонсор – АО «ФНБ «Самрук-Казына» в 2017-м и три – в 2018 году, – уточняет Кумусай Асайнова. – Последние мы совсем недавно взяли на баланс, а первые семь все еще оформляем. Пока они никому официально не принадлежат.

Как выяснилось, спонсорская помощь, оказанная в рамках меморандума, принимается хоть и с удовольствием, но очень уж непросто. По словам госслужащей, компания-меценат пишет письмо на имя акима области, мол, просим принять помощь. Затем это письмо перенаправляется в управление финансов, которое спускает его городскому отделу, и лишь потом к работе приступает профильное ведомство. В данном случае – отдел спорта. И вот еще одно испытание – нужно получить документы от непосредственных заказчиков и исполнителей: балансовую стоимость, акты работ, сертификаты соответствия. Иногда документы есть, но не всегда.

– В январе мы приняли на баланс еще 42 площадки с уличными тренажерами, которые оборудовали спонсоры из ERG, – продолжает руководитель отдела спорта. – Кроме того, четыре воркаут-площадки областному центру подарила Федерация стритворкаута. Идея была очень хорошей – федерация предложила нам именно такие сооружения, которые подходят спортсменам. Наша задача была обеспечить специальное покрытие (город выделил на это 17 миллионов тенге), а с их стороны была произведена установка оборудования. По окончанию работ мы обратились к спонсорам – нам нужно взять на баланс эти объекты, дайте нам документы. Но их не оказалось…

Получается, что система спонсорской помощи, грубо говоря, не регламентирована. Нужно документально прописывать не только желание благотворителей, но и их формальные обязанности, чтобы доброе дело не выходило боком.

Вполне понятно, что мелкие госструктуры (тот же отдел спорта) с шашкой наголо не пойдет против нынешнего положения вещей, ведь тут же найдутся злопыхатели, которые скажут, мол, сами не строите и другим не даете! Но это в корне неверно! Уже давно пора «узаконить» плоды спонсорства в части обеспечения их сохранности, приняв соответствующее постановление областного маслихата, а может, и нормативно-правовые акты республиканского уровня.

Наверняка аналогичная ситуа­ция с принятием помощи складывается и в других регионах. И пока уполномоченные органы на местах разбираются, чье же это имущество, – детские игровые площадки, они с каждым годом продолжают изнашиваться и приходить в негодность…

Директор павлодарского коммунального предприятия «Спортивный клуб «Ертіс» (подведомственное подразделение отдела спорта, на чьем балансе находятся почти 90% таких объектов) Берик Байжанов приводит лишь один пример: на тренажерных площадках нужно менять 14 маятников – не ремонтировать, а именно менять, нет ни одного целого барабана на инклюзивных площадках.

В данном случае предъявить претензии городу (мол, почему не выделяли средства на содержание этих тренажеров, площадок) было бы неправильно. По до­кументам у властей на балансе их нет, на что выделять-то?

Где деньги, Зин?

В прошлом году у отдела спорта был лимит – 23 млн тенге на содержание и обслуживание спортивных площадок (речь шла о тех, что изначально строили за счет бюджета и которые сразу оказались на балансе города). Нынче с учетом того, что хозяйство растет, финансирование увеличили до 38 млн тенге. Однако в отделе спорта признают: средства приходится направлять в том числе и на оформление земельных участков под спонсорскими объектами (потом прибавится и налогооблагаемая база, ведь спортклуб-балансодержатель – ГККП, а не ГУ). Готовят в гос­органе и проекты для освещения площадок – на один такой до­кумент необходимо 73 тыс. тенге.

И это обнажает еще один пробел – несогласованность в финансировании. По-хорошему маслихат должен утверждать расходы в комплексе: если строят поля, сразу закладывать средства на проектирование, освещение, содержание. Например, в нынешнем году областной бюджет выделил 410 млн тенге на установку в Павлодаре 23 комплексов из мини-футбольных полей с искусственным покрытием и детской площадки или тренажеров для инвалидов, а также 56 стритбольных площадок. Как считает Берик Каниевич, городской бюджет должен был предусмотреть сразу средства на подключение объектов к системе уличного освещения – так они будут и более востребованными, и сохранятся дольше. Вопрос пока открыт.

– Мы составили план работы, определили три первоочередные позиции для восстановления – тренажеры, инклюзивные и стритбольные площадки, – продолжает Кумусай Асайнова. – Хорошо, что свои мини-футбольные поля мы в прошлом году отремонтировали. Из 74 стритбольных площадок половину нужно ремонтировать, остальные – сносить.

Во время инвентаризации площадок нашлись и такие объекты, которые вообще неизвестно чьи, и сейчас они не нужны даже жителям.

– Самая крупная из таких – во дворе дома по улице Бектурова, 5, – рассказывает Кумусай Кайраковна. – Многофункциональную площадку с кортом и искусственным покрытием построили еще в 2012 году, но кто – неизвестно... Первые годы ею пользовались как жители, так и учащиеся ближайших колледжей. Но поскольку ее никто не содержал, очень быстро все пришло в негодность, и от объекта все открестились. Он реально оказался ничьим. На ограждении мы разглядели табличку с названием фирмы, нашли ее через Интернет в Караганде. Там подтвердили – по частному заказу строили объект, никаких документов уже и в помине нет. Жители говорят: нам такая площадка вообще не нужна. В итоге мы ее просто демонтировали, на этом месте поставили новую и сразу взяли на свой баланс, теперь содержим.

Кстати, признать объект официально бесхозным тоже не так-то просто: нужно подавать в суд, ждать чуть ли не год, а не объявится ли потенциальный владелец. Поэтому от такой схемы отказались. Благо, земельные участки в подобных случаях не оформлялись, так что демонтировали все спокойно – придет хозяин, ему покажут, где лежат те железные да деревянные детали объекта…

Недетские сложности

Еще один блок этого беспокойного хозяйства, ставшего теперь головной болью отдела спорта, – детские игровые площадки. Их передали, как говорится, для кучи, от отдела ЖКХ. Площадок 94, возраст у всех разный, новых откровенно мало. Более того, средства на их содержание изначально закладывались копеечные – на год менее 1,8 млн тенге.

– На балансе нашего спортклуба «Ертіс» теперь 84 игровые площадки (мы их все еще принимаем), назвать их состояние удовлетворительным я не могу, – рассказывает Берик Байжанов и показывает толстые папки с актами обследования и фотографиями. – Мы, когда все увидели, ужаснулись. Возьмем карусели, они почти все требуют ремонта! И не подкрасить, окопать, а варить, менять сердцевину механизма – подшипники, выкапывать и бетонировать заново. Стритворкаут площадки новые, но и там много чего делать нужно. Это очередное доказательство – даже год не следи за объектом, он выйдет из строя! Уж лучше постоянно выделять понемногу средств, чем потом за раз приводить в порядок то, что ломалось годами!

В спортклубе больше двух сотен сооружений, и не только плоскостных, но и лыжные базы, ипподром, поле для пляжного волейбола. Коллектив – 40 человек, половина из них обслуживает как раз крупные объекты. Зарплаты здесь, откровенно говоря, маленькие – 40–50 тыс. тенге. Найти на такие условия квалифицированных рабочих невозможно, да и штатное расписание это не предусматривает.

Если кому-то покажется, что на этом сложности закончились, то он ошибается. Все городские, дворовые площадки не просто изнашиваются – зачастую их именно ломают. И Кумусай Асайнова, и Берик Байжанов в один голос говорят: нужна помощь от жителей и КСК. Поставить работника спортклуба возле каждого объекта невозможно, а горожане каждый день видят, что творится у них во дворе.

– Ближе всего к площадкам КСК. Но я могу по пальцам пересчитать те, которые нам помогают: следят за порядком, могут сами подкрасить, смазать карусели, – признается Берик Каниевич. – А большинство говорят: у меня территория 10 метров от стенки дома и все. Я считаю, что участковые могли бы активнее быть – если штрафовать каждый день молодежь, которая распивает или мусорит на площадке, ломает тренажеры, она будет знать – есть наказание.

А еще опытный хозяйственник считает необходимым разработать нормативы для подобных объектов. Да, есть требования техрегламента, но они, скорее, касаются оборудования и материалов, а вот нормы расстояния от других сооружений, размер самих площадок, система их тех­обслуживания никем и нигде не прописаны.

Дело случая?

На мой взгляд, работу Павлодара сейчас можно назвать показательной. Откровенно говоря, она далека от идеала, но зато обнажает системные проблемы. Главная из них – как раз отсутствие системы. Нет каких-то единообразных правил, требований, регламентов, нормативов для установки, содержания и ремонта игровых объектов, которыми ежедневно пользуются тысячи человек. И на которых нередко случаются разного рода ЧП.

Один из последних произошел в Павлодарской области 25 марта. Вечером во время каникул ребята играли на мини-футбольном поле села Красноармейка – на одного из мальчишек упали ворота, ребенок оказался в коме, к счастью, сейчас его состояние улучшилось.

В управлении образования сообщили, что площадка была законсервирована. Дело в том, что она находится на балансе местной школы, построена в 2013 году, и это самое старое поле в Павлодарском районе. На калитку школа постоянно вешала замки, но ребята легко их снимали, пролазили на опасное поле через дыры в ограждении. Более того, 26 марта состоялся конкурс на текущий ремонт этого объекта, то есть его реально намеревались привести в надлежащий вид. Но не успели!

Да, все это аргументы в оправдание произошедшего. И оправдывают, скорее, директора школы, но никак не ситуацию – не важно, чья площадка, кто ее строил и должен был содержать. Она должна быть безопасной в любом случае!