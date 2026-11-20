Председатель Халық Кеңесі поддержал инициативы профсоюзов по совершенствованию трудового законодательства, усилению общественного контроля за безопасностью труда и развитию социального партнёрства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр профсоюзных коммуникаций ФПРК

Фото: ФПРК

В Павлодаре состоялось пленарное заседание республиканского форума профсоюзов «Еңбек адамы – Ел бірлігінің тірегі» с участием председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, члена Қазақстан Халық Кеңесі Сатыбалды Даулеталина и председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. В работе форума также приняли участие руководители отраслевых и территориальных профсоюзных объединений, первичных профсоюзных организаций, представители трудовых коллективов из регионов страны и социальные партнёры.

Участники представили 25 общенациональных инициатив «Голос человека труда», подготовленных по итогам обсуждений накануне. Они касаются справедливой оплаты труда, безопасности и социальной защиты работников, благополучия работающих семей, сохранения занятости в условиях технологических изменений и участия трудовых коллективов в общественной жизни.

Председатель федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин представил стратегические аспекты 25 общенациональных инициатив, изложил позицию профсоюзов и обозначил механизмы продвижения предложений трудовых коллективов на общенациональном уровне. Спикер напомнил, что главной ценностью государства является человек труда.

«Президент Касым-Жомарт Токаев определил стратегический курс на построение справедливого государства, повышение благосостояния народа и технологическую модернизацию страны. Мы поддерживаем этот курс. И считаем принципиально важным, чтобы в центре всех преобразований оставался человек. Мы часто говорим, что человек труда — опора государства. Но у этой мысли есть важное продолжение. Сильное государство должно быть надёжной опорой для самого человека труда. Человек, который честно работает, должен иметь возможность достойно жить, обеспечивать семью, растить детей и строить планы на будущее. Именно с этого должно начинаться понимание социальной справедливости», — сказал Сатыбалды Даулеталин.

Он поблагодарил председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова за поддержку инициативы о проведении совместного форума.

Напомним, федерация профсоюзов принимала участие в обсуждении конституционных преобразований, внося предложения по вопросам защиты прав и интересов работников. Одним из принципиальных вопросов для профсоюзного движения стало конституционное закрепление нового общественного института - Қазақстан Халық Кеңесі.

«Люди должны иметь реальную возможность участвовать в обсуждении решений, которые определяют их жизнь и будущее страны. Федерация профсоюзов и Қазақстан Халық Кеңесі — народные институты. У нас разные задачи и полномочия, но общая основа — человек, его интересы и будущее страны. Федерация представляет интересы около двух миллионов работающих казахстанцев. Наша сила — в трудовых коллективах, тысячах первичных организаций и ежедневном общении с людьми. Поэтому мы рассматриваем взаимодействие с Халық Кеңесі как возможность сделать голос работников более весомым при обсуждении общенациональных решений», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив» подготовлен на основе обращений работников, опыта отраслевых и территориальных профсоюзов и практики защиты трудовых прав. Предложения объединены в пять направлений: справедливые доходы и развитие социального партнёрства; безопасность труда и социальная защита; благополучие работающей семьи; развитие человеческого потенциала в условиях технологических изменений; участие работников в общественной жизни.

Практическое содержание инициатив раскрыли представители отраслевых профсоюзов и трудовых коллективов.

По итогам выступлений представителей трудовых коллективов председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин передал документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив трудовых коллективов и профсоюзов Казахстана» председателю Қазақстан Халық Кеңесі Ерлану Кошанову.

Председатель Халық Кеңесі поддержал инициативы профсоюзов по совершенствованию трудового законодательства, усилению общественного контроля за безопасностью труда и развитию социального партнёрства. Ерлан Кошанов подчеркнул, что профсоюзы должны участвовать в формировании общенациональной общественной повестки, поскольку располагают информацией о положении работников и проблемах предприятий.

«Для нас профсоюзы — это стратегический партнёр в формировании новой общественной повестки страны. Вы представляете интересы огромного числа людей, хорошо знаете ситуацию в организациях и на предприятиях, видите проблемы изнутри и понимаете, какие решения нужны», — отметил Ерлан Кошанов.

Для организации дальнейшей работы Ерлан Кошанов предложил создать при Қазақстан Халық Кеңесі рабочую группу «Еңбек дауысы». Предполагается, что её возглавят члены Халық Кеңесі и представители руководства Федерации профсоюзов Казахстана.