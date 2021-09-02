Общенациональный план по реализации Послания Президента подготовит Правительство

Политика
Фото: primeminister.kz
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министры финансов Ерулан Жамаубаев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, здравоохранения Алексей Цой, образования и науки Асхат Аймагамбетов, цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, вице-министры торговли и интеграции Ержан Казанбаев, информации и общественного развития — Серик Егизбаев.

«Глава государства обозначил ключевые приоритеты дальнейшего социально-экономического развития страны. Поставленные задачи и инициативы Президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения», — сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация Послания требует четких и слаженных действий Правительства. Глава Правительства отметил, что одним из ключевых приоритетов Послания является улучшение социального самочувствия и повышение благосостояния граждан. Решение поставленных задач будет способствовать повышению реальных доходов населения, эффективности систем здравоохранения и образования, улучшению ситуации на рынке труда, развитию малого и среднего бизнеса, дальнейшей диверсификации экономики с ростом несырьевого экспорта и производительности, укреплению макроэкономической устойчивости, совершенствованию системы государственного управления посредством цифровизации.



Премьер-министр подчеркнул, что в каждом регионе страны будут реализованы конкретные проекты, направленные на модернизацию инфраструктуры, решение наиболее актуальных вопросов для повышения качества жизни и доходов населения с учетом специфики региона.

Поставленные Главой государства задачи по региональному развитию найдут свое отражение в Плане территориального развития. По реализации всех направлений Послания Главы государства к 7 сентября текущего года будет подготовлен Общенациональный план и внесен на утверждение Президента.

Глава Правительства подчеркнул, что каждый государственный и местный исполнительный орган должен незамедлительно приступить к исполнению поручений и инициатив Главы государства.

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