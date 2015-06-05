Свежий выпуск Общение без границ Виктория ШИПТЕНКО

А накануне в Астане прошли благотворительные акции. Звезды отечественной и российской эстрады пришли в школы и детские сады, во дворцы школьников, в парки, торговые центры.

Одна из акций называлась «Мы – за инклюзивное общество!». Ее участники вместе с хореографами подготовили флэшмоб. Танец исполнили вместе с солистами групп M-band и «ВИА Гра». На площадке Дворца школьников им. М. Утемисова собрались учащиеся столичных школ, студенты, волонтеры, фанаты групп, жители города и дети с ограниченными возможностями. Своих кумиров встречали бурно: размахивали плакатами, пели любимые песни, фотографировались с ними.

Мероприятие было посвящено разным способам общения – через творчество, танец, жесты. Среди ребят были танцоры коллектива «Самурык», где занимаются глухие и слабослышащие дети, а также участники инклюзивной театральной студии, созданной фондом «Дара».

– Мы еще раз хотели подчеркнуть, что дети с ограниченными возможностями крайне нуждаются в творческом развитии. Это особые, очень талантливые ребята. Для них творчество – также путь реабилитации и «включения» в общество, – говорила директор фонда «Дара» Мадина Бакиева.

А еще для всех желающих хореографы проводили мастер-классы по современным стилям танца, где самым активным участникам вручались памятные призы.