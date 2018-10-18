​Общественная инициатива

Формат Гражданского форума менялся не раз. За 8 лет проведения этого мероприятия появились и устоялись определенные традиции. К примеру, уже привычными стали диалоговые площадки, которые позволяют неправительственным организациям разных направлений работы обсуждать возникающие проблемы, вместе вырабатывать пути их решения, делиться опытом.

В текущем году в форуме приняли участие представители Граж­данского альянса Казахстана, а также Министерства общественного развития. Все предложения, которые выработали областные НПО в рамках диалоговых площадок, сразу же передали в минис­терство и альянс для принятия дальнейших решений.

Вице-президент Гражданского альянса Казахстана Мусагали Дуам­беков отметил, что сегодня идет процесс передачи НПО госфункций, и в будущем именно в неправительственном секторе смогут найти себя высвобождающиеся в процессе оптимизации госорганов специалис­ты. Потому и работа госорганов и общественных организаций в Костанайской области с каждым годом становится все теснее. Все больше управлений областного масштаба и отделов акиматов городов и райо­нов объявляют государственные социальные заказы, закупая услуги именно у НПО. В нынешнем году в регионе реализуют 240 проектов на общую сумму 301 млн тенге.

Сегодня в Костанайской облас­ти тысяча зарегистрированных неправительственных организаций, из которых работают около 60%. Многие руководители НПО говорят, что главная сложность для них – поиск финансирования. Госсоцзаказ не покрывает потребности в деньгах всех организаций. Поэтому в регионе уже не первый год работает дом НПО, где базируется областной ресурсный центр. По его подобию создали еще 4 сельских ресурсных центра. На их базе общественников учат искать деньги, писать проекты, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, привлекать волонтеров и многому другому. Именно поэтому на областных встречах все чаще звучат названия именно сельских общественных организаций.

Заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев отметил, что общественные организации могут более оперативно и эффективно решать немалую часть вопросов, используя совершенно иные, чем госорганы, методики работы. Подтверждение тому – успешные проекты, которые действуют в регионе, спасая жизни, судьбы, семьи. В рамках форума наградили победителей конкурса для представителей гражданского общества «Жомарт Жүрек» и «Жомарт Жан». На сцену поднимались активисты, чьи идеи и труды помогли людям.

Награду в номинации «Жыл меценаты» («Меценат года») получил предприниматель из Карасуского района Максим Артемук, который вложил немало средств и душу в свою малую родину. Награды также нашли камыстинца Марата Кудайкулова, Татьяну Пфунт из Федоровского района, Серика Авгумбаева и Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение. Каждый из этих меценатов помогает общественным организациям области реализовывать проекты, в рамках которых конкретные люди получают необходимую помощь.

Победителями областного этапа республиканского конкурса «Жомарт Жан» стали сами общественники. Особо приятно, что среди награжденных оказались те, кого знают и на кого равняются начинающие НПО-шники. Детская писательница и поэтесса Александра Суслова своими произведениями давно полюбилась детворе, а пишет она о любви к родине, дружбе, взаи­мовыручке. Об этом же говорит на встречах с молодежью. Елена Цвентух из Аркалыка давно известна своими проектами. Она тоже учит детей любить свой край. Проект «Жизнь на ладони» помог спасти многих тяжело больных детей, рассказывая о них на страницах областной газеты.