Общественная палата начала работу в Мажилисе

По словам спикера Мажилиса, Палата позволит выстроить прямой диалог с населением, обеспечит получение депутатами качественной обратной связи по вопросам, наиболее обсуждаемым сегодня обществом.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Спикер Палаты Ерлан Кошанов принял участие в первом заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Поприветствовав участников заседания, председатель Мажилиса отметил, что сегодня в стране по инициативе президента проводятся большие политические реформы, которые расширяют возможности участия граждан в управлении государством. Формируется новая политическая культура взаимоотношений между властью и обществом, основанная на открытости и взаимном доверии, где особое место отводится Парламенту.

"Как сказал глава государства, надо перенести фокус общественных дискуссий с площадей и социальных сетей в Парламент. В этом большую помощь должна оказать Общественная палата при Мажилисе. Именно на этой площадке рассматриваемые депутатами законопроекты должны пройти независимый, профессиональный общественный анализ, с учетом запросов граждан", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что Палата позволит выстроить прямой диалог с населением, обеспечит получение депутатами качественной обратной связи по вопросам, наиболее обсуждаемым сегодня обществом.

Говоря о перспективах, Ерлан Кошанов подчеркнул, что повестка Палаты должна формироваться с учетом актуальных проблем граждан. В этой связи он предложил включить в план работы обсуждение проекта Социального кодекса, законопроектов по вопросам местного самоуправления, ОСИ, ЖКХ, развития здравоохранения и образования.

В своем выступлении политический обозреватель, заместитель председателя Общественной палаты Никита Шаталов отметил, что сегодня общественно-политическое поле стремительно меняется.

"Сейчас всем важно работать так, чтобы люди не разуверились в собственных возможностях. Общество и особенно молодежь очень активные. Они быстро учатся выражать свои интересы, вести политическую и социальную работу. Общественная палата должна отражать в своей работе эти настроения граждан", – подчеркнул Никита Шаталов.

Политолог Газиз Абишев также обратил внимание на вызовы времени, которые заставляют меняться систему принятия государственных решений.

"Концепция совещательной демократии становится очень актуальной. Создание таких общественных советов на всех уровнях, от республиканского до регионального – это научно доказанная необходимость. Надеюсь, что Общественная палата не будет распущена и будет существовать долгие годы", – пожелал политолог.

Со своими предложениями о работе и планах палаты выступили все присутствующие.

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова рассказала о работе над законопроектом "Об общественном контроле".

Общественная палата состоит из 37 членов – это депутаты Мажилиса, представители политических партий, НПО и экспертного сообщества. Состав может обновляться путем ротации один раз в полгода.