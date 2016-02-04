Общественники РК призвали казахстанцев объединиться в асар

Общество
Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz (Марат Кураков)
В непростой для страны период общественники РК призвали хорошо выполнять свою работу на местах и объединиться в асар. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил ректор КазГЮУ Талгат Нарикбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"На фоне глобальных кризисных процессов инвестиции в образование становятся жизненно важными. За годы независимости Глава государства всегда поддерживал все, что связано с получением новых знаний. В момент, когда мы столкнулись с новыми вызовами, забота о будущих поколениях остается бессменным приоритетом политики Елбасы", – сказал глава КазГЮУ. 

Также Талгат Нарикбаев подчеркнул ,что в концепции укрепления развития казахстанской идентичности культ  учености и образования является одной из консолидирующих ценностей общей патриотической идеи "Мәңгілік ел". 

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"Вопросы доступности и качества образования отнесены Президентом к новым стандартам качества жизни казахстанцев. Экономический рост невозможен в условиях дефицита квалифицированных кадров, поэтому обновление профессионального рынка основано на гибкой и адаптивной системе образования, которое функционирует в неразрывной связи с производственным сектором. Сфера юридического образования, согласно плану нации, является основой обеспечения закона", – добавил он. 

"Сегодня наступило время, чтобы мы все объединились во взаимопомощи друг другу, время, когда нужно позвать всех на асар, чтобы мы не сидели сложа руки, а работали на местах", – резюмировал Талгат Нарикбаев.

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