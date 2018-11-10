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Общественные приемные во всех регионах РК откроют антимонопольщики
В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей под председательством вице-министра национальной экономики РК Серика Жумангарина прошло совещание с участием руководства комитета и его территориальных подразделений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

Данное совещание проведено в рамках исполнения поручений, данных Главой государства на заседании Совета безопасности 7 ноября 2018 года, где Президент подверг критике работу министерства и комитета в сфере тарифообразования, а также по итогам проверки Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в сфере тарифообразования на коммунальные услуги.

Вице-министр отметил, что высказанная Главой государства справедливая критика в адрес комитета в части отсутствия контроля в сфере тарифообразования на коммунальные услуги явилась следствием серьезного ослабления контроля в этой сфере со стороны уполномоченного органа.

На совещании были рассмотрены причины и условия, способствовавшие появлению нарушений, заслушаны все руководители территориальных подразделений комитета по предписаниям Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

"Поручено исполнить все предписания органов прокуратуры, обеспечить своевременное введение компенсирующих тарифов и снижение тарифов на основные коммунальные услуги для населения по выявленным фактам, а также своевременное оповещение об этом населения. В целях обеспечения обратной связи с населением поручено, начиная с 12 ноября текущего года, организовать совместно с филиалами партии "Нур Отан", НПП "Атамекен", НПО, субъектами естественных монополий и общественно значимых рынков общественные приемные в областных и районных центрах, а также городах областного и районного значения. По итогам – систематизировать все предложения и жалобы и при необходимости обеспечить внеплановую проверку субъектов естественных монополий", – отмечается в сообщении пресс-службы.

На предприятиях, указанных в предписаниях органов прокуратуры, будут организованы пресс-туры с участием представителей СМИ, общественности для организации отчетов руководителей по фактам, указанным в предписаниях органов прокуратуры. Руководству комитета поручено в срок до 12 ноября 2018 года представить конкретные предложения по ответственности должностных лиц территориальных подразделений комитета и центрального аппарата.

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