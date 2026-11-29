Асылы Осман, известная своей деятельностью по популяризации казахского языка, поделилась мнением о значении выборов в общественной жизни страны.

По ее словам, участие в голосовании дает каждому гражданину возможность выразить свою позицию и внести вклад в будущее Казахстана. Она также подчеркнула важность единства народа, взаимопонимания и общей ответственности за развитие страны.

Напомним, сегодня в Алматы работают 670 избирательных участков. На 41 из них доступен сервис однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в городе.

Дополнительную информацию о выборах можно получить по единому номеру 109.

Голосование продлится до 20:00.