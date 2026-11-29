Казахстанский ученый, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель Казахстана, обладательница ордена «Парасат» Асылы Осман приняла участие во внеочередных выборах депутатов маслихата Алматы, сообщает Kazpravda.kz
Асылы Осман, известная своей деятельностью по популяризации казахского языка, поделилась мнением о значении выборов в общественной жизни страны.
По ее словам, участие в голосовании дает каждому гражданину возможность выразить свою позицию и внести вклад в будущее Казахстана. Она также подчеркнула важность единства народа, взаимопонимания и общей ответственности за развитие страны.
Напомним, сегодня в Алматы работают 670 избирательных участков. На 41 из них доступен сервис однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в городе.
Дополнительную информацию о выборах можно получить по единому номеру 109.
Голосование продлится до 20:00.