Общественный фонд многодетных матерей появится в РК

Общество
1301
Фото @Kazpravda.kz
В Павлодарской области в августе начинает работу общественный фонд многодетных матерей "Ұлттық болашағы", передает Kazpravda.kz. 

"1 августа начнет работу общественный фонд многодетных матерей "Ұлттық болашағы", который возглавили инициативные женщины с юридическим образованием, с адвокатской лицензией. Они на себе испытали многие сложности, отлично знают законодательство и как никто поймут таких же, как они, матерей. Сейчас этому фонду выделяется государственный социальный заказ – около 1,3 миллиона тенге", – заместитель руководителя управления, курирующая назначение АСП в Павлодарской области Гульнара Камалова. 

Отмечается, что его сотрудницам предоставлено помещение в Доме НПО, и там они будут принимать всех жителей области, которым необходима психологическая помощь, консультация по вопросам оформления документов, пособий, трудоустройства. 
По ее словам, задача у этого фонда такая же, как и государственных органов, – помочь встать на ноги людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Также отмечается, что по области выплачено более 1,5 миллиарда тенге в качестве АСП нового формата, в регион уже поступили 1,6 миллиард для будущих перечислений.
По данным министра труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, адресная социальная помощь по Казахстану выплачена более 277 тысячи семей или свыше 1,3 миллиону человек. С начала года АСП выплачена на сумму 67,7 миллиард тенге, средний размер выплаты составил 105 тысяч тенге.

Популярное

Все
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Разбудить Домового и найти стеклянные ножницы – мир отмечает День смеха
Искусственный интеллект будет выявлять незаконные рубки леса из космоса
Пожарные Мексики ведут отчаян­ную борьбу с огнем, который затронул уже около 20 штатов, страдающих от засухи
Мир переживает сильнейшую вспышку коклюша
Великобритания обеспокоена ростом цен на какао-бобы, из-за чего сильно страдают продавцы шоколада
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Горноспасатели просят вернуть их в состав МЧС
Ждут третий год обещанный водопровод
Иностранного инвестора обвинили в завышении затрат на покупку машин скорой помощи
Какие стратегические выгоды от использования атомной энергии получит Казахстан?
Большая вода отрезает доступ к населенным пунктам, но дорожники достойно выходят из ситуации
На первом плане – спасение людей и их размещение
Человеку, пилящему сук, на котором сидит, и акимат не поможет
Эксперты называют заседание в Атырау зеркалом текущих социальных и политических процессов в стране
Помогавшего пострадавшим от паводка спасателя ударили ножом
Против коррупции по-европейски
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греции
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Токаев принял акима Астаны и дал ему ряд поручений
Ансамбль «Гүлдер» выступил на фестивале Наурыз в Турции
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Перепись архаров началась в Казахстане
Президент принял главу МИД Республики Кипр
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Глава государства поздравил нового президента Индонезии
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Республики Кипр
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев

Читайте также

Каннабис легализовали в Германии
Незаконную госзакупку почти на 75 млн тенге предотвратили в…
Цифровизацию спецуслуг внедряют в Карагандинской области
Собаке – собачья смерть?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]