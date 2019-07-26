Общественный фонд многодетных матерей появится в РК Общество 26 июля 2019 г. 9:54 1301 Фото @Kazpravda.kz В Павлодарской области в августе начинает работу общественный фонд многодетных матерей "Ұлттық болашағы", передает Kazpravda.kz. "1 августа начнет работу общественный фонд многодетных матерей "Ұлттық болашағы", который возглавили инициативные женщины с юридическим образованием, с адвокатской лицензией. Они на себе испытали многие сложности, отлично знают законодательство и как никто поймут таких же, как они, матерей. Сейчас этому фонду выделяется государственный социальный заказ – около 1,3 миллиона тенге", – заместитель руководителя управления, курирующая назначение АСП в Павлодарской области Гульнара Камалова. Отмечается, что его сотрудницам предоставлено помещение в Доме НПО, и там они будут принимать всех жителей области, которым необходима психологическая помощь, консультация по вопросам оформления документов, пособий, трудоустройства. По ее словам, задача у этого фонда такая же, как и государственных органов, – помочь встать на ноги людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.Также отмечается, что по области выплачено более 1,5 миллиарда тенге в качестве АСП нового формата, в регион уже поступили 1,6 миллиард для будущих перечислений.По данным министра труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, адресная социальная помощь по Казахстану выплачена более 277 тысячи семей или свыше 1,3 миллиону человек. С начала года АСП выплачена на сумму 67,7 миллиард тенге, средний размер выплаты составил 105 тысяч тенге.