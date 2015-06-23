Общественный контроль: не иллюзия, а реальность

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Бейбит МАМРАЕВ, ректор Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова
Актуально, поскольку сразу две институциональные реформы из пяти затрагивают госслужбу напрямую – формирование современного государственного аппарата и транспарентное подотчетное государство. Почему так много внимания уделено этой сфере, понять несложно. На фоне мирового кризиса, низких цен на основные статьи экспорта Казахстана и снижения деловой активности госслужба содержит в себе значительный запас роста эффективности как в снижении барьеров, так и в модернизации. А следующая причина уже лежит в плоскости традиционного недоверия населения к госаппарату, ко всему, что связано с государством.
Переломив эту «традицию», мы высвободим колоссальные резервы для развития. Все знают правило бизнеса, что один недовольный клиент уходит и уводит с собой 5–10 потенциальных. А в госслужбе это значит, что один некомпетент­ный чиновник фактически срывает работу 5–10 своих коллег, которые лишаются доверия. И в отличии от бизнеса, который можно продать, закрыть или просто игнорировать клиентов, пока не разоришься, нельзя просто перестать выполнять госфункцию или не реагировать на жалобы населения.
И здесь на самом деле есть потенциал. Правило работает и в обратную сторону. Один компетентный, прозрачный и эффективный ответ на запрос – доверие повышается не только у одного жителя страны, но и у его близкого круга общения. Посмотрите, как далеко мы продвинулись в «электронном правительстве» и обслуживании через ЦОНы – Казахстан уверенно в первой десятке стран по этому показателю. И этот потенциал необходимо использовать. В связи с этим хотелось бы как раз обсудить механизмы роста доверия.
Во-первых, пока госслужба оплачивает время, проведенное на работе, а не результат, сложно привлечь высококлассных специалистов, а значит, не будет и профессиональной работы.
Во-вторых, требуется усилить прозрачность деятельности чиновников.
Слова Главы государства о необходимости компетентного подхода, обязательного повышения квалификации и оплаты по результатам – это отражение нового подхода при разработке данного плана.
Надо признать, за годы существования госкомпаний многие из них фактически стали госслужбой с ее отчетами, вертикальной иерархией и «стеклянным потолком» для рядовых сотрудников. В этом контексте в Плане нации обозначен отход даже в госорганах от ненужных отчетов. Чем меньше отчетов, тем больше пространства для работы над прямыми функциями.
Система круговых и регулярных отчетов особенно вредна в социальной сфере. Не спорю, измерять надо. Но как измерять – качественно или количественно, это уже другой вопрос.
Повторные отчеты и запросы, спускаемые по вертикали, должны быть прекращены. Врачу надо лечить, а не заполнять отчет о том, сколько он вылечил и планирует вылечить в будущем. Это задача менеджера, управленца. Узкая специализация показала свою эффективность как в операционном плане, так и в финансовом в развитых странах. То есть выбран формат конкретных шагов и действий.
От проблемы доверия мы перейдем к вопросу общественного контроля. Самое главное – он не должен стать иллюзией. Другой вопрос: готовы ли мы, каждый из нас, проявлять сознательность и воплощать полномочия по общественному контролю?
Возможно, для этого требуется переходный этап. Один из инструментов – общественные советы – уже работает. Некоторые полномочия необходимо передать им. К примеру, обязательное рассмотрение бюджетов, как текущих, так и инвестиционных. Есть механизм общественного слушания при защите тарифа. Он работает не везде, но это действенный механизм повышения доверия населения. Вовлекая население в обсуждение тарифов, смет и бюджетов, достигается несколько целей.
Первая, вовлеченность населения и его осведомленность. Международный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства и инфраструктуры показывает, что позиция населения – важная составляющая успеха проекта.
Вторая, повышение уровня проработки документов – нужно быть готовым к защите бюджета или тарифа и аргументировать свою позицию. Если мы верим, что так должны поступать субъекты естественных монополий, госорганы как монополия вполне логично должны действовать по этой же схеме.
Третья, повышение доверия к госслужбе. Институт общественного контроля снижает транзакционные издержки, так как выявляет риски и позволяет их своевременно снижать. Самый простой и анекдотичный пример – прокладка пешеходных дорожек в Англии. Дорожные службы ставят переходы там, где удобно населению ими пользоваться, а не так, как сказано нормативами, к примеру, через 200 метров после начала дороги.
Если суммировать кратко, повышение доверия через общественный контроль – это на сегодня самый эффективный и экономически рациональный способ обеспечения развития профессионального госаппарата и модернизации общества.

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